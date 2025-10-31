El Pleno aprueba la subida del precio del servicio de ayuda a domicilio en San Fernando

Logo de Hemsa, la empresa municipal que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en San Fernando desde hace más de un año

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado este viernes por unanimidad la actualización del coste unitario por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que desde hace un año se presta por encargo propio a través de la empresa municipal Hemsa.

De 15,45 se pasa ahora a un precio de 16,63 euros, incrementándose un 3% con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025 y de acuerdo con la resolución del 8 de julio de 2025 de la Dirección Gerencia de la Agencia de los Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Dicha subida, ha explicado la delegada de Desarrollo Social, Isabel Blanco, durante su intervención en el debate, se va a hacer efectiva tras la solicitud previa cursada en este sentido por la empresa municipal (el pasado 10 de septiembre) "y busca compensar el aumento del coste de la prestación para sueldos, la Seguridad Social, ayudas técnicas, materiales...".

El gasto que supone esta revisión y actualización genera a su vez un incremento del precio del encargo de unos 225.000 euros. Por su parte, Hemsa, está obligada a realizar el encargo de manera que los costes de ejecución del servicio no supere la tarifa aprobada por el Ayuntamiento con esta subida, que son esos 16,63 euros.

Blanco ha defendido las ventajas que acarrea la apuesta del gobierno municipal por afrontar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio desde la empresa pública municipal, lo que permite que estas mejoras "se destinen íntegramente" a la atención de las personas en situación de dependencia "y también a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras".

Actualmente, el servicio atiende a unas 800 personas y cuenta con una plantilla formada por 250 trabajadoras (en su inmensa mayoría son mujeres), que gracias a la gestión directa -ha afirmado la responsable del área- "perciben más estabilidad, mejor mejores sueldos, un tiempo y una organización del trabajo más racional y más formación entre otras mejoras".

Informes desfavorables ante el incremento del coste: un 18,5% en dos años

La gestión de la ayuda a domicilio a través de la empresa municipal, no obstante, ha sido también objeto de debate en otro punto del orden del día, relativo a la dación de cuentas de reparos e informes desfavorables de Intervención. El grupo popular -a través de su concejala Inmaculada Marín- ha sacado a relucir el "contundente" informe de Intervención dictado en el pasado mes de julio que apunta a que Hemsa "sigue manteniendo un fondo de maniobra negativo superior a los siete millones de euros" y señala que el coste del servicio "se ha disparado en dos años al pasar de 6.826 euros por usuario en 2023 al 8.091 euros a partir de septiembre de 2025".

Se trata -ha señalado el PP- de un incremento del 18,5% en solo 2 años, pro lo que la gestión del servicio "no podría considerarse ni eficiente ni sostenible, ya que con el encargo al medio propio (la empresa municipal Hemsa) se viene gastando más que antes para obtener lo mismo".

En este sentido, la edil popular ha advertido de las consecuencias que esta situación podría acarrear ya que "la nulidad de pleno derecho ha sido solicitada judicialmente ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Cádiz en una demanda interpuesta por una entidad de ámbito nacional (la patronal de las empresas de ayuda a domicilio, Afade)".

"Los datos de la ayuda a domicilio deberían ser meridianamente claros para lograr que sea desestimada", ha señalado el PP.

Desde el gobierno municipal, la concejala de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, ha replicado acusando al PP "de defender la privatización del servicio" y ha recordado las mejoras que se han incorporado con la gestión directa de la Ayuda a Domicilio: "Nosotros creemos en un servicio público de calidad, eficiente y sostenible", ha defendido.