Carlos Zambrano: "Vox crece en San Fernando a pesar del gasto y marketing político apabullantes de PSOE y PP"

Carlos Zambrano, portavoz de Vox en San Fernando, ha querido agradecer el apoyo que su formación ha recibido en estos comicios municipales.

Para Zambrano, estas elecciones han supuesto "la consolidación de Vox como partido y grupo político en San Fernando tras una campaña en la que PSOE y PP han desarrollado un gasto y marketing político apabullantes".

A pesar de ello, dice, "Vox ha crecido, nos hemos consolidado, somos tercera fuerza política y hemos quedado cerca del cuarto concejal. Hemos crecido en todos los barrios, y hemos conseguido hacer llegar nuestro mensaje a todos los rincones de la ciudad", afirma Carlos Zambrano.

Por otro lado, Vox lamenta la mayoría absoluta del PSOE "que supone otros cuatro años de una mayoría absoluta de la que ya disfrutaba antes por el apoyo incondicional de Ciudadanos".

Para Carlos Zambrano, "esta mayoría absoluta se materializará en un nuevo rodillo que seguirá sin atender otros intereses que los partidistas del PSOE", por tal motivo, el portavoz de Vox considera que "la labor de control y fiscalización será muy importante".

"No defraudaremos a la ciudad, y aquellos que nos han dado su confianza no se arrepentirán. Ya estamos trabajando para esta próxima legislatura, y no dejaremos pasar un día sin esforzarnos por el bien de nuestra ciudad. Tenemos un gran equipo, con personas honestas, preparadas, unidos en un objetivo: servir a la ciudad", concluye Zambrano.