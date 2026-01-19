Los sindicatos de la Policía Local de San Fernando denuncian supuestas represalias internas a los participantes en las manifestaciones

La situación en la Policía Local de San Fernando sigue tensándose. Ahora, los sindicatos policiales presentes en la ciudad (SPLI y SIP-AN) denuncian de manera pública la supuesta existencia de “represalias internas, persecución sindical y un grave deterioro del clima laboral dentro del cuerpo, dirigidas especialmente contra delegados sindicales y agentes que han participado de forma visible en las movilizaciones y manifestaciones”.

Movilizaciones y manifestaciones que, entre otras cosas, han llevado a estos delegados sindicales y a agentes a protestar en cada Pleno ordinario desde hace varios meses. En dichos actos, las reivindicaciones pasaban por asuntos como la dotación de uniformidad, después de tres años sin ella; el regreso del servicio de prevención de riesgos laborales y de los reconocimientos médicos después de dos años sin realizarse; la cobertura de las vacantes o el desarrollo de la segunda actividad.

Estos sindicatos aseguran que estas represalias “se materializan de forma especialmente preocupante en las valoraciones realizadas para el acceso y permanencia en puestos, unidades y destinos dependientes directamente de la Jefatura, valoraciones que tienen efectos reales y directos sobre la carrera profesional, las condiciones de trabajo y la organización del servicio”.

De esta forma, apuntan estos colectivos, los delegados sindicales de SIP-AN se encuentran entre los peor valorados de toda la plantilla, junto con “agentes identificados por mantener posiciones críticas o ideas políticas distintas a las del actual equipo de gobierno municipal, al igual que policías que han sido las caras más visibles de estas manifestaciones, todas ellas autorizadas por Subdelegación del Gobierno”.

Estos sindicatos muestran su sorpresa respecto al caso de un agente que obtiene la peor valoración de toda la plantilla para el acceso a puestos dependientes de jefatura, cuando dicha persona “cuenta con tres titulaciones universitarias, numerosas felicitaciones en Pleno municipal, el mayor número de cursos de formación y una trayectoria profesional contrastada, siendo además uno de los agentes con mayor número de actas por sustancias estupefacientes, intervenciones de oficio, actuaciones objetivas acreditables o realización de atestados.

Del mismo modo, estos colectivos indican que uno de los agentes más visibles en las movilizaciones, habitual portavoz y portavoz del megáfono en las manifestaciones, ha recibido igualmente “una baremación subjetiva mínima”, obteniendo la peor puntuación de los seis agentes que desempeñan funciones en la sala 092, puntuación que, a ojos de los sindicatos, ha resultado determinante para un cambio forzado de puesto.

Como consecuencia directa de esta valoración, explican los sindicalistas, el agente ha sido destituido de su puesto en la sala 092, siendo el único funcionario de dicha unidad al que se le ha aplicado esta medida, a pesar de que se trataba de un puesto inicialmente propuesto para segunda actividad y habiendo solicitado formalmente este agente el pase a segunda actividad el año pasado por cumplir el requisito de edad.

Estos colectivos concluyen que “no se está valorando la capacidad profesional real, sino la afinidad o discrepancia con quienes dirigen actualmente la Policía Local”. “A estos casos se suman numerosos más y los responsables de la jefatura parecen no tener respuesta para explicar en qué criterios se basan para desacreditar a los empleados. Desde las organizaciones sindicales se denuncia que estas valoraciones, lejos de responder a criterios objetivos, se están utilizando como un mecanismo de control y castigo, condicionando el acceso a puestos y penalizando a quienes ejercen legítimamente su derecho a la libertad sindical y de expresión, reconocidas ambas por la Constitución”, indican desde el SPLI y SIP-AN.

Los sindicatos consideran que se está intentando coartar la acción sindical, generar un mensaje disuasorio dentro de la plantilla y castigar sistemáticamente a todo aquel que se oponga o discrepe de las decisiones adoptadas por el jefe de la Policía Local y la delegada municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando.

“La situación ha alcanzado un nivel alarmante. Nunca se había vivido un ambiente tan negativo en la Policía Local de San Fernando, con una plantilla desmotivada, tensionada y sometida a decisiones que nada tienen que ver con la mejora del servicio público ni con la profesionalización del Cuerpo”, continúan los colectivos.

Los sindicatos adelantan que “acudirán a todas las vías administrativas y judiciales necesarias para defender los derechos fundamentales de los agentes y garantizar que el acceso a puestos dependientes de la Jefatura se rija por los principios de igualdad, mérito, capacidad y objetividad”.

Criterios objetivos

Por su parte, desde la Jefatura de la Policía Local se asegura que “las valoraciones de personal que se efectúan para regular el acceso y la permanencia en las unidades funcionales responden únicamente a criterios objetivos para asegurar los principios de igualdad, equidad y transparencia en estos procesos”. Procesos que, por otro lado, han sido negociados y aprobados por la mayoría sindical.

La jefatura muestra su sorpresa al encontrar esta crítica sindical infundada, a la publicación de los resultados y no durante el proceso instrumentalizado. Tampoco alcanza a entender el uso interesado y personal que ofrece el altavoz de la actividad sindical minoritaria, tras no lograr, por parte de algunas personas vinculadas a estos colectivos la valoración deseada en estos procesos. Del mismo modo se adelanta que se seguirá actuando al respecto de la misma manera para garantizar la igualdad de oportunidades a la totalidad de la plantilla.