Los sindicatos de la Policía Local de San Fernando exigen que se cumplan los acuerdos plenarios

Los sindicatos de la Policía Local CC.OO, SIP-AN y SPLI se volvieron a manifestar el pasado viernes a las puertas del Ayuntamiento y durante el último Pleno del año para insistir en sus reivindicaciones y exigir el cumplimiento de diversos acuerdos plenarios aprobados por unanimidad que continúan sin ejecutarse. Estos colectivos sindicales aseguran que “al no dar respuesta ni establecer un calendario de para el cumplimiento de estos acuerdos, el equipo de gobierno mantiene una situación de bloqueo que afecta gravemente a los empleados públicos y, en consecuencia, a la ciudadanía”.

Estos sindicatos advierten que no existe previsión alguna para el abono de los fondos adicionales correspondientes a los años 2018-2020, aprobados en Pleno el 24 de noviembre de 2022. Además, afirman que el Ayuntamiento lleva casi dos años sin servicio de prevención de riesgos laborales, incumpliendo una obligación legal básica en materia de seguridad y salud. También indican que los empleados públicos llevan esos mismos dos años sin reconocimientos médicos, contraviniendo de manera grave de la normativa vigente.

“No se ha elevado a Pleno el acuerdo sobre el premio de jubilación, pactado en mesa general de negociación en mayo de 2024. Tampoco se están cubriendo las vacantes existentes, provocando una sobrecarga de trabajo y un deterioro progresivo de los servicios públicos. Por otro lado, la relación de puestos de trabajo, con más de 25 años de antigüedad, continúa sin actualizarse, encontrándose totalmente obsoleta”, apuntan desde estos sindicatos.

Dichos colectivos sindicales indican que el Ayuntamiento de San Fernando sigue sin regular el teletrabajo, que no se ha desarrollado la carrera administrativa de la plantilla municipal, que no existe ningún sistema de adaptación progresiva a la jubilación y que persiste el impago de los fondos adicionales sin justificación alguna.

“En la Policía Local, se mantiene la denegación sistemática de asuntos propios, vulnerando derechos reconocidos por la normativa estatal, autonómica y local. Además, el cuerpo de Policía Local acumula tres años sin dotación de uniformidad, afectando gravemente a su imagen, dignidad y operatividad. Por otra parte, existen facturas pendientes de pago a bufetes de abogados desde hace más de cinco años, generando serios problemas administrativos y jurídicos y se está dejando de prestar la asistencia jurídica a los funcionarios, pese a tratarse de un derecho esencial de protección frente a actuaciones derivadas del servicio. Además, continúa sin desarrollarse la segunda actividad en la Policía Local, ni las adaptaciones de puestos de trabajo, no existiendo alternativas para empleados con limitaciones funcionales o enfermedades graves”, subrayan los representantes sindicales.

De esta manera, estos sindicatos policiales exigen al equipo de gobierno “explicaciones claras y un calendario concreto y verificable para el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos”. La situación es insostenible y supone un grave deterioro de las condiciones laborales, de la seguridad jurídica y de la calidad de los servicios públicos, que termina afectando directamente al conjunto de la ciudadanía”, resumen desde estos colectivos, que seguirán adelante con las movilizaciones y acciones reivindicativas “mientras no exista una voluntad real y efectiva de resolver estos incumplimientos históricos”.

Precisamente, durante el pasado Pleno ordinario se aprobaron diversas productividades por dedicación que estos sindicatos aseguran “vienen a cubrir las carencias provocadas por la ausencia de un análisis de la valoración de los puestos de trabajo”.