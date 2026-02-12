Las nuevas marquesinas de autobús con miniecosistemas comenzarán a instalarse la próxima semana en San Fernando

Imagen de una de las marquesinas que comenzará a instalarse en San Fernando.

El Ayuntamiento de San Fernando iniciará la próxima semana el montaje de las nuevas marquesinas de autobús, una actuación que supondrá la renovación integral de todas las existentes en la ciudad y que forma parte de la estrategia municipal de modernización urbana y mejora de la movilidad.

Las nuevas marquesinas han sido diseñadas y fabricadas específicamente para San Fernando, con un modelo propio que refuerza la identidad visual de la ciudad. A diferencia de lo que ocurre en muchos municipios, estas estructuras no incorporarán soportes publicitarios, una decisión adoptada para evitar la contaminación visual y priorizar la estética urbana y la funcionalidad del espacio público.

Cada marquesina irá acompañada de monolitos con acceso a información digital a través de un código QR de fácil acceso y permitirá conocer la llegada a dicha parada de los siguientes autobuses. Este sistema mejorará notablemente la experiencia de uso del transporte público, aportando mayor certeza, comodidad y planificación a los desplazamientos.

La instalación, que comenzará la próxima semana en la avenida León Herrero, se desarrollará de forma progresiva y organizada por distintas zonas del municipio, garantizando en todo momento espacios provisionales y seguros mientras se ejecutan los trabajos.

Está previsto colocar una media de dos marquesinas por semana, avanzando de manera paralela en la instalación de los nuevos tótems. En total, se instalarán 56 marquesinas, ampliando el número actual, así como 33 tótems informativos en aquellos puntos donde no exista espacio suficiente para estructuras de mayor tamaño.

Para el concejal de Movilidad, José Luis Cordero, se trata esto de materializar uno de los proyectos más importantes dentro de nuestra estrategia de transformación urbana. “No se trata solo de cambiar marquesinas, sino de renovar por completo la imagen, la funcionalidad y la calidad de estos espacios públicos”, según el edil.

Recreación virtual de uno de los monolitos informativos. / Ayuntamiento de San Fernando

Diseño exclusivo

La primera marquesina ya ha sido fabricada, marcando el inicio de un proyecto que se integra en el plan de embellecimiento urbano y en la estrategia de construcción de una identidad urbana reconocible. Las nuevas marquesinas presentan un diseño unificado, acorde con la nueva estética urbana de San Fernando. El objetivo es ofrecer una imagen coherente y moderna, al tiempo que se mejora la funcionalidad y el confort de estos espacios.

Las marquesinas, que están fabricadas en una estructura de acero galvanizado en caliente y lacado al horno, contarán con guardavientos laterales de cristal, iluminación LED de bajo consumo y un asiento de madera tipo banco, complementado con un apoyo isquiático que facilita el descanso de personas con dificultades para sentarse en un asiento convencional.

El resultado será un espacio “más agradable, cómodo y amable” para la ciudadanía, reforzando la calidad urbana y contribuyendo a que San Fernando sea una ciudad “cada vez más atractiva para vivir, visitar, invertir o emprender”, según Cordero. “Queríamos una marquesina propia, reconocible, con un diseño limpio, integrado en nuestra identidad urbana y pensado exclusivamente para el servicio público”, ha destacado.

Como elemento singular, las nuevas estructuras incorporarán miniecosistemas en sus cubiertas, situando a San Fernando a la vanguardia de la innovación urbana, siguiendo ejemplos implantados en otras ciudades europeas. Estos pequeños jardines urbanos permitirán absorber emisiones de CO₂, reducir la contaminación acústica, aprovechar el agua de lluvia y contribuir a mitigar el efecto isla de calor, en un contexto marcado por la emergencia climática.

Cada cubierta dispondrá de una jardinera superior equipada con un sistema de riego por capilaridad, compuesto por un depósito central con acceso lateral que facilitará su llenado y mantenimiento. Este mecanismo permitirá almacenar y distribuir el agua de forma eficiente por toda la superficie ajardinada.

La vegetación estará compuesta principalmente por Tradescantia, una especie resistente al viento y ya utilizada en otros espacios urbanos de la ciudad. Sus tonalidades púrpura, verde y plateada, su durabilidad y su capacidad para adaptarse a condiciones adversas —como baja luminosidad o periodos de ligera sequía— la convierten en una opción idónea para este tipo de instalación.

Movilidad accesible

La renovación de las marquesinas se enmarca también en la estrategia municipal de impulso a la movilidad sostenible y al servicio de autobuses gratuitos, apostando por un modelo de transporte público más confortable, accesible y seguro.

Las nuevas estructuras cumplirán estrictamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Incorporarán pavimento podotáctil y señalización específica para personas con discapacidad visual, garantizando un entorno inclusivo.

Asimismo, la intervención incluirá la adecuación de los pavimentos en las paradas, mejorando la movilidad de personas con discapacidad, facilitando el tránsito peatonal y asegurando maniobras más seguras en la llegada y salida de los autobuses.

Con esta actuación, San Fernando da un paso decisivo hacia un modelo de ciudad más sostenible, moderna y reconocible, consolidando una apuesta clara por la calidad urbana, el respeto medioambiental y el bienestar de sus vecinos y vecinas.