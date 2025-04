Música para una Pasión: estas son las bandas que tocarán en la Semana Santa de San Fernando

San Fernando/Hay para todos los gustos: agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores, bandas de música y capillas musicales... De San Fernando y de fuera: de Jerez, de distintas localidades de Sevilla... Y hasta de Ceuta, Jaén, Ciudad Real o Palencia, que no sonpocos los kilómetros de distancia los que la separan de La Isla. Lo que está claro es que la música volverá a compartir protagonismo en las calles de San Fernando con las hermandades y sus titulares durante la Semana Santa que asoma a la vuelta de la esquina.

Un total de 20 bandas de música diferentes tocarán en La Isla durante estos días para acompañar a sus cofradías. Algunas, evidentemente, repetirán en varias jornadas. En concreto, en San Fernando participarán durante estos días de procesiones 8 agrupaciones musicales, 4 bandas de cornetas y tambores y 8 bandas de música diferentes.

La música procesional ha pasado a convertirse en un elemento primordial que cada vez se cuida más en las hermandades, de eso no cabe duda. El repertorio de marchas se selecciona con todo cuidado, especialmente en los lugares de mayor interés. La música no solo contribuye de manera esencial a esa puesta en escena que brindan las cofradías y es capaz de emocionar al público en la calle sino que es también uno de esos elementos que más ayudan a definir el estilo de una hermandad. Así que no es arbitraria esa importancia que se le da a la música en Semana Santa.

Y de la mano de la música este año llegan también algunas novedades. Por ejemplo, que el paso del Santísimo Cristo de la Sangre contará por primera vez con el acompañamiento de una banda de cornetas y tambores. O que tras el clásico misterio de la Vera Cruz volverá a escucharse en la tarde del Miércoles Santo una banda de música con un cuidado repertorio de marchas fúnebres e isleñas. Ambas cosas iban a ser novedades de la Semana Santa del año pasado, aunque la lluvia frustró ambas salidas. Así que ha sido necesario esperar hasta este año.

Otro detalle a tener en cuenta en esta Semana Santa es que, como se hace en otras localidades, algunas de las hermandades de más largo recorrido y que más horas están en la calle echarán mano a dos bandas -una para la ida y otra para la vuelta- en sus recorridos procesionales. Así, por ejemplo, lo harán las dos cofradías bazaneras, Gran Poder y Tres Caídas.

'LOS ESTUDIANTES' (Cristóbal López Gándara) | BM Ciudad de San Fernando | El Legado de los Font

2025 ha sido además un año cargadísimo de estrenos musicales en el ámbito cofrade. Prácticamente no ha habido concierto de Cuaresma -o de pre Cuaresma- en el que no se hayan estrenado una o dos marchas, lo que pone también de manifiesto ese buen momento que vive la música cofrade, en La Isla y fuera de ella.

Habrá también momentos muy especiales. Así, para el próximo Jueves Santo se prepara un momento inédito en San Fernando: el coro de La Isla cantará al titular de las Tres Caídas una letra compuesta por Victoriano Cano al son de la marcha Al encuentro del señor, obra de José Manuel Alconchel que la agrupación musical Lágrimas de Dolores -que probablemente está viviendo el mejor momento de su historia- estrenó durante la pasada Cuaresma en un concierto dedicado a esta cofradía. La composición será interpretada por la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Caído y la Virgen de la Amargura, de la localidad de Ceuta, que es la que se encargará de acompañar a la cofradía en su camino de regreso. Será, aproximadamente, sobre las 21.30 horas.

Las bandas que tocarán en la Semana Santa de San Fernando