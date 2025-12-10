La Justicia rechaza la cautelarísima de los vecinos y las terrazas continuarán en la calle Las Cortes de San Fernando esta Navidad

Si el martes Diario de Cádiz informaba que la Justicia había rechazado las alegaciones del Ayuntamiento en el conflicto de la calle Las Cortes al considerar que la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro está legitimada para reclamar la adopción de medidas cautelares en las terrazas de este entorno, este miércoles se ha conocido que la jueza al cargo considera que “no se aprecian circunstancias de especial urgencia para acordar la medida cautelarísima”. Así lo recoge la magistrada en el auto fechado este mismo miércoles.

Esta decisión provocará que finalmente no se apliquen las medidas demandadas por el colectivo vecinal a través de esta cautelarísma, que se solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el pasado 14 de noviembre y pasaban por la retirada de las terrazas de los establecimientos hosteleros durante la época navideña, concretamente hasta el 6 de enero y de siete de la tarde a siete de la mañana. También exigía la cautelarísima que no se celebrasen zambombas en esta zona, aunque desde un primer momento los hosteleros aclararon que no iban a realizar este año ninguna en gesto de buena voluntad hacia los vecinos.

El hecho de que la cautelarísima se haya rechazado no quiere decir que no continúe abierto el proceso referente a las medidas cautelares solicitadas por el colectivo vecinal a través del recurso interpuesto por los vecinos el pasado 30 de octubre. En dicho recurso la asociación reclamaba la retirada cautelar de las terrazas por contaminación acústica y una indemnización de un millón de euros al Ayuntamiento en concepto de daño moral por 14 años soportando ruido. Los vecinos aportaron mediciones para dejar constancia esta contaminación acústica. La jueza aún debe pronunciarse sobre la adopción de estas medidas cautelares.

Las restricciones que sí se aplican

Finalmente, las restricciones que se aplicarán en las calles Las Cortes y Cervantes son las que el Ayuntamiento comunicó hace escasos días a través de un decreto. En su decreto, el Ayuntamiento detallaba que las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.

Con carácter general, las restricciones horarias que se pondrán en marcha tras las Navidades, permitirán la apertura de las terrazas de lunes a jueves, de 17.00 a 23.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12:30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12:30 a 00:00 horas. En aquellos establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa, el horario será de lunes a jueves, de 12.00 a 23.00 horas.