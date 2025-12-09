La Justicia rechaza las alegaciones del Ayuntamiento de San Fernando y continuará abierto el proceso para las medidas cautelares en la calle Las Cortes

La Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro está más que legitimada para reclamar la adopción de medidas cautelares en las terrazas de la calle Las Cortes. Así lo ha resuelto en su auto la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al cargo, que además no ha aceptado las causas alegadas por el Ayuntamiento para la inadmisión del recurso del colectivo vecinal. La resolución recuerda que el Consistorio aludía en sus alegaciones a la “falta de legitimación activa de la asociación de vecinos denunciante, así como a la inadecuación del procedimiento”.

De esta manera, en el auto la jueza resuelve que “se entiende legitimada activamente a la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro para la interposición del recurso habida cuenta su condición de persona jurídica (inscrita en el Registro de Asociaciones), figurando entre sus fines (art.6 a) de sus estatutos los consistentes en “Recoger y servir de cauce para las reivindicaciones del conjunto de los vecinos para la consecución del descanso y la calidad de vida y hacer cumplir las leyes de protección al respecto”, por lo cual se entiende que dicha asociación sí ostenta un interés legítimo (la defensa del derecho al descanso de los vecinos) para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo”.

Además, en lo que respecta a la posible vulneración de derechos fundamentales, la jueza “considera suficiente la citación de los derechos fundamentales invocados como vulnerados (derecho a la intimidad, derecho a la integridad física y moral) como consecuencia de la inactividad y/o vía de hecho objeto del presente recurso, guardando conexión el derecho al descanso con el derecho a proteger la salud y el espacio privado”.

“En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, no ha lugar a declararse la concurrencia de las causas de inadmisión del recurso alegadas por el letrado del Ayuntamiento de San Fernando, debiendo continuar la tramitación del presente procedimiento”, concluye el auto.

De esta forma, continuará abierto el proceso tanto de la cautelerísima solicitada por los vecinos el pasado 14 de noviembre como del recurso interpuesto por los vecinos el pasado 30 de octubre. En dicho recurso el colectivo vecinal reclamaba la retirada cautelar de las terrazas por contaminación acústica y una indemnización de un millón de euros al Ayuntamiento en concepto de daño moral.

El abogado de la asociación, Borja Grandal, aclara que el Ayuntamiento no podrá recurrir y que ahora ambas partes deberán esperar a la decisión de la jueza sobre la cautelarísima, que recogía restricciones drásticas para las fechas navideñas, y sobre las medidas cautelaras solicitadas. Las previsiones pasan por que la magistrada se pronuncie en los próximos días.

Las restricciones del Ayuntamiento

Hace escasos días, el Ayuntamiento decretaba unas restricciones que el colectivo vecinal consideraba insuficientes. En su decreto, el Ayuntamiento detallaba que las terrazas de la calle Las Cortes podrán abrir durante el periodo navideño de lunes a jueves, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.30 hasta las 01.30 horas; y domingos y festivos, de 12.30 a 00.00 horas.

Con carácter general, las restricciones horarias que se pondrán en marcha tras las Navidades, permitirán la apertura de las terrazas de lunes a jueves, de 17.00 a 23.00 horas; viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12:30 a 01.00 horas; y domingos y festivos, de 12:30 a 00:00 horas. En aquellos establecimientos cuya actividad sea la restauración con licencia de cocina operativa, el horario será de lunes a jueves, de 12.00 a 23.00 horas.