Iván Espinosa de los Monteros anima en San Fernando a quitarse "las lentillas de color rojo" para mirar al futuro

San Fernando/Lleno absoluto en el auditorio del centro de congresos. El que fuera portavoz de VOX en el Parlamento, Iván Espinosa de los Monteros, hizo parada este lunes en San Fernando para presentar su libro España tiene solución, publicado por la editoral Almuzara, apuntándose el tanto del público en la 'sala grande' de estas dependencias municipales, lo que de entrada no suele ser nada fácil un lunes por la tarde. Muchas caras conocidas en el patio de butacas.

Carlos Zambrano, el portavoz la formación y su cabeza visible en la localidad desde que estas siglas dieran sus primeros pasos, asumía el papel de entrevistador para dar la palabra al autor de este... ¿manual de política?, ¿de economía?, ¿ensayo sobre la situación sociopolítica actual? Probablemente, a tenor del discurso, un poco de todo. Comenzaba el edil isleño, que fue también fue compañero suyo durante su etapa de diputado, recordando los viejos tiempos, cuando el dirigente de VOX -por entonces secretario general del partido- acudió a inaugurar la primera sede que la formación tuvo en San Fernando, hace 10 años. "Por entonces no nos votaba ni mi madre". Risas.

Espinosa de los Monteros habla de su etapa en el Congreso de los Diputados con cierta nostalgia. Eso sí, luego aclararía que sus planes no pasan por volver a la primera línea de la política. Etapa cumplida, dice. Ahora va por otra historia: su trabajo en la empresa privada y un think tank que lanza en septiembre. Pero se le nota que aquello le sigue tirando, el interés por la cosa pública, por la situación política del país... De hecho, ahí está el libro: España tiene una solución.

Iván Espinosa de los Monteros y Carlos Zambrano, en el centro de congresos de San Fernando, durante la presentación del libro 'España tiene solución' / Antonio Zambonino

Habla el ex portavoz parlamentario de VOX de "la capacidad de infiltración cultural de izquierda" durante décadas hasta el punto de apropiarse del discurso. Es su gran éxito, dice al apuntar al efecto que ha tenido en las generaciones más jóvenes. "Han ido cambiando primero el lenguaje, luego la percepción de las ideas a través del lenguaje. Ya sabéis que cuando uno utiliza un cierto lenguaje, enfoca las ideas de maneras distintas... No es lo mismo decir aborto que decir interrupción voluntaria del embarazo".

"Hemos llegado a una sociedad que percibe las cosas con el filtro, con las lentes del color del marxismo. Y a partir de ahora tenemos que ver cómo quitarnos esas lentillas de color rojo y mirar hacia adelante con mucho optimismo", dice Espinosa de los Monteros. Es, en resumidas cuentas, el resumen de la primera parte del libro, al que acompaña las bases de lo que puede definirse como un programa económico.

Pero Espinosa de los Monteros, en esa entrevista conducida por Carlos Zambrano, difícilmente se resiste a hablar de otras cosas: del PSOE, "un partido que ha hecho mucho más daño que bien a España" con Felipe González como "la excepción"; del PP "que lleva 20 años perdidos en seguir al PSOE" y sus opciones, del futuro político que aguarda al país, del separatismo, del mensaje woke, de la clase política, de las nucleares, de lo que llama "derechas alternativas", del sector privado... Prácticamente nada se queda en el tintero durante cerca de hora y media.

"Salvo excepciones, los políticos no han cotizado un solo día de su vida en el sector privado"

"Salvo rarísimas excepciones hay una desconexión completa del mundo de la política con el mundo del sector privado. No han cotizado un solo día de su vida en el sector privado: no saben lo que es ser autónomo, no saben lo que es liquidar el IVA trimestral, no saben lo que es adelantar impuestos muchas veces incluso antes de haber cobrado al cliente, no saben la dificultad de muchos pequeños autónomos o comerciantes que, a veces tienen que poner dinero propio por delante para cubrir la nómina, una cotización de la seguridad social... No han salido nunca a intentar vender un producto o un servicio y luego intentar cobrarlo. Todo eso lo desconocen y lo desprecian, nunca se darán cuenta de que ese es el sector que da de comer a todos los que están en el sector público, a los políticos y a los burócratas y a los que tienen en la oposición", afirma al pedir "máximo respeto" por el contribuyente y reclamar medidas como la puesta en marcha de un plan de eficiencia en la Administración al estilo de Trump.

Siguiente mensaje de Espinosa de los Monteros, dirigido a los populares: "Se van a tener que poner de acuerdo con VOX. Y eso es algo muy bueno", afirmó señalando que ninguno de los dos -ni PP ni PSOE- va a ganar con mayoría absoluta. "Si no queremos repetir lo que sucedió en 2023 tendrán que entenderse", dijo.

Otra consigna lanzada por el ex portavoz parlamentario en la presentación de su libro: "La izquierda quiere ciudadanos dependientes del Estado que gobiernan ellos y que convierten en sus zombies". Así, dice, se aseguran el voto porque "cuando uno prospera se hace de derechas".

A pesar de todo, y aunque el relato parezca especialmente pesimista, el libro no lo es, avisa. "España es el mejor país del mundo aunque vaya mal". Y tiene solución "pero tenemos que ponernos a ello ya".