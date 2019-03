El gobierno explica hoy en un consejo vecinal el conflicto de la tasa consorcial

"Queremos explicar cómo se aprobó esta tasa consorcial, y cuáles son las actuaciones para paralizar el cobro a los ciudadanos correspondiente a los años 2016 y 2017 que son los que se van a liquidar ahora". El consejo vecinal que la Federación Isla de León ha convocado para esta tarde, a las 19.00 horas, en el centro de congresos, servirá, según las manifestaciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, para que el gobierno municipal explique la situación ante la preocupación existente en torno a la tasa para el tratamiento de residuos urbanos.

El gobierno municipal pretende tranquilizar a los isleños, insistiendo en que su gestión se encamina a evitar una nueva carga económica para las familias y empresarios de la ciudad, ya sea porque no se aplique la tasa o porque tengan que pagarla pero el Ayuntamiento la descuente de la tasa de la basura.

La presencia del equipo de gobierno en este encuentro vecinal responde a las peticiones de la entidad, que la semana pasada tuvo consejo vecinal y asamblea general y trató, en otros, este asunto. "Sabemos lo que se ha ido publicando en los medios, que el Ayuntamiento quiere paralizar la tasa, pero hay dudas porque las notificaciones han seguido llegando. Por eso, el pasado jueves se decidió en el consejo y la asamblea, con la representación de 32 asociaciones de vecinos, que contactáramos con el gobierno para que nos dé explicaciones y ver qué decidimos", comenta su presidente, Antonio Romero. Se refiere a los movimientos ciudadanos en las redes sociales para convocar una movilización. "Escuchas a la gente en el bar y por las redes sociales, pero no podemos guiarnos por eso. Hay que escuchar al Ayuntamiento para ver exactamente qué pasa", añade.

La Federación ya mostró su rechazo a la tasa consorcial en el mes de noviembre, cuando se reunieron con el presidente de este ente, Javier Pizarro, para recibir información sobre este nuevo impuesto y el procedimiento administrativo –tanto de su aprobación como para poner en marcha el cobro de una nueva tasa, que implica al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria–. Por eso, tomaron con satisfacción que el equipo de gobierno anunciara que no se aplicaría, aunque ahora muestran la incertidumbre que se extiende por La Isla porque siguen llegando las notificaciones.

Será uno de los puntos en los que incidirán los responsables municipales en la reunión de esta tarde. "Hay que aclarar qué están recibiendo los ciudadanos, que es una propuesta de liquidación que está sujeta a recurso, no la carta de pago", apunta Conrado Rodríguez, que hace referencia a los recursos de reposición que solo pueden interponer los afectados directamente, puesto que jurídicamente el Ayuntamiento no puede seguir esta línea. "El Consorcio contestó a una comunicación nuestra de diciembre que jurídicamente no era viable paralizar la tasa. Y los servicios jurídicos municipales determinaron que no podíamos recurrir ahora, que tendría que haber sido en el periodo de alegaciones posterior a la aprobación y publicación de la tasa en diciembre de 2014. El gobierno de entonces no lo hizo porque el impulsor de la tasa fue el señor Loaiza", expone el también responsable de Gestión Presupuestaria y Tributaria.

Frente a eso el equipo de gobierno esgrime el argumento de que para el Consorcio la aplicación de la tasa puede ser más perjudicial porque va a ser recurrida de manera masiva. "Si los contencioso-administrativos prosperan tendrán que devolver el dinero con intereses", plantean. Por eso, desde el Consistorio isleño se sigue insistiendo en la paralización de la tasa y en que la Administración local se hará cargo del coste del tratamiento de residuos. "De la cuota total, lo que corresponde a la ciudad en su conjunto", matiza Rodríguez para dejar claro que se refiere al conjunto de la cuotas de particulares pero también de las actividades económicas.

"No entendemos que no atienda nuestra demanda, cuando para el ejercicio anterior no hubo problemas”, advierte el edil socialista, que cuestiona que el Consorcio actúe de manera unilateral, sin tener en cuenta a los ayuntamientos en esta situación –también Chiclana y Puerto Real–. La propia Diputación, señala, "también ha dicho como nosotros que se va a salir".

Si las actuaciones municipales para frenar la tasa no logran su objetivo, y el Consorcio decide tirar hacia delante, Rodríguez reitera el compromiso del gobierno de compensar el coste de la tasa de residuos con la disminución de la tasa de basura. "Entendemos que la presión y la insistencia servirán para que se paralice la tasa, pero si no es así queremos que el ciudadano tenga la tranquilidad de que no va a tener que asumir el pago definitivo, que el Ayuntamiento le compensará”, deja claro.

El concejal insistirá en esta cuestión en el consejo vecinal al que está previsto que acuda esta tarde para dar detalles de este tema de la tasa consorcial. Al encuentro están convocados los representantes de las asociaciones de vecinos, inicialmente.