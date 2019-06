El gobierno de San Fernando considera que los servicios deficitarios "no son un gasto sino una inversión"

Hay servicios que presta el Ayuntamiento que no tienen que se rentables, ni siquiera equilibrados financieramente, por que el beneficio viene por otro lado: por la prestación necesaria que supone para el ciudadano o por que sirven para generar actividad económica en la ciudad. Es la postura que tiene el equipo de gobierno sobre las conclusiones del informe del interventor que analiza el coste de los servicios municipales en 2018. “Es bueno disponer de estos documentos porque permite saber cuánto cuesta un servicio y cómo se paga”, apunta el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

El edil socialista ponía el ejemplo del coste de media hora de nado libre en las piscinas municipales para explicar la postura del equipo de gobierno. "Calculo que el coste real está en 4 o 4,50 euros y habría dos opciones de pago: que todo lo abone el usuario o que parte lo asuma el Ayuntamiento. Entendemos que esta segunda opción es la más adecuada para que puedan acceder a este servicio un mayor número de personas, porque así sale a 1,90 euros", detalla.

Desde el gobierno se es consciente de que no muchas personas podrían acceder a los servicios municipales de deportes o las actividades culturales sin que la Administración local pusiera de su parte, en el tema cultura con actos gratuitos o con un precio moderado, por ejemplo. Por eso se afronta su coste, aun cuando no se considere una competencia municipal y por tanto no sea de obligada acción.

También entran en esta categoría las actividades que se realizan desde Fiestas, donde el gobierno planteó desde el inicio del anterior mandato un importante incremento del presupuesto. "Tiene que ser así", advierte contundente Rodríguez, que basa esa afirmación en la idea de que "es necesario invertir para generar actividad económica". Pasa en carnavales o en Navidad "que ha vivido un resurgir, y es un referente". "La inversión es importante para crear las condiciones necesarias en la cuidad para que se genere actividad y luego vendrá el empresario a implicarse", insiste el también responsable de Desarrollo Económico.

Ese mismo argumento utiliza para hablar del centro de congresos que el interventor señala que es "deficitario". "Se hace así para atraer jornadas, encuentros, como el que hay hoy [por ayer] de administradores de fincas. Porque esa gente luego se quedará en la ciudad para comer, por ejemplo. No es un gasto, es una inversión".

Para el gobierno la prestación de servicios deficitarios es necesaria y "compatible" con una política rigurosa de equilibrio financiero, "como en San Fernando, donde tenemos superávit", defiende Conrado Rodríguez. Como ejemplo el concejal de Presidencia menciona la escuela de danza "que tiene que ser accesible a todos" o los mercados, que "deben funcionar porque el de San Antonio es motor del barrio y el del centro se potencia para que lo sea".