El gobierno de San Fernando niega que la ciudad haya perdido los fondos de la Edusi

El gobierno de San Fernando niega que el Ayuntamiento haya perdido la subvención de 10 millones de euros de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado). "Es falso", afirma el concejal de Desarrollo Económico y Presupuestario, Conrado Rodríguez, que salía al paso de la denuncia del PP.

"Están haciendo una interpretación interesada que no se corresponde con la realidad", precisa. No hay una prórroga, como responde el Ministerio de Hacienda a la pregunta de la senadora Teresa Ruiz-Sillero, pero el Ayuntamiento se ha acogido a otra fórmula para solventar el problemas de los plazos. La normativa que rige la Edusi, explica el concejal socialista, incluye la posibilidad de ejecutar hasta 2027 operaciones que se declaren "no funcionales". En otoño tras analizar estas cuestiones con el Ministerio se planteó esta solución como la más adecuada. "Desde octubre estamos trabajando precisamente en esa línea, en la modificación de operaciones para que cumplan los requisitos establecidos y que puedan ser declaradas como no funcionales", expone.

En concreto, se optó por incorporar actuaciones ya ejecutadas –podían incluirse las desarrolladas desde 2014– que formaban parte de la estrategia pero que de inicio el gobierno había descartado presentarlas para financiarlas con estos fondos y que se realizaron con fondos propios del Ayuntamiento u otra vía de financiación. Como ejemplo, el edil mencionaba las obras de infraestructura eléctrica de la playa de Camposoto, los nuevos equipamientos de esta o el centro de proceso de datos de la administración local. "Son actuaciones que encajan perfectamente en la Edusi y están dentro del ámbito de actuación", insistía. "Hemos aplicado un criterio de prudencia financiera", defiende Rodríguez.

Bajo ese mismo criterio, el gobierno estudia ya varias alternativas de financiación para actuaciones como el parque de La Magdalena. Este proyecto contaba con una parte de fondos municipales para su financiación, pero ahora el gobierno opta por garantizar con recursos propios su ejecución completa, "sin perjuicio de que sea susceptible de incorporar en alguna línea de subvención en la que ya estamos trabajando".