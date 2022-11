El gobierno de San Fernando descarta modificar el proyecto de La Magdalena para ampliar aparcamientos

El gobierno municipal descarta la modificación del proyecto del Parque de La Magdalena para aumentar el número de plazas de aparcamiento que actualmente contempla. A pesar de apoyar la moción del Partido Popular (PP) que en el pasado pleno solicitaba cambios en ese sentido, durante el debate la concejala de Desarrollo Urbano, María José Foncubierta, defendió que los estacionamientos previstos son suficientes.

La formación popular recordó los compromisos municipales de compensar la pérdida de la superficie de aparcamiento de La Magdalena con otras bolsas para los vehículos en el entorno y criticó que no se haya cumplido con los vecinos y comerciantes. El concejal Joaquín Rodríguez Balestra advirtió que frente a esa desaparición de más de 600 estacionamientos no están a disposición de la zona ni el aparcamiento –el primero de los tácticos que existirán en la ciudad– del antiguo Impi, ni la bolsa cercana al Puente Zuazo.

Actualmente se encuentra en obras la construcción del aparcamiento mencionado en los terrenos donde se ubicaban las naves de Andalucía Emprende, el Impi y la parcela de equipamientos junto a la Policía Local, que cuenta con fondos de la Diputación de Cádiz, y que será el primer ejemplo de la red de aparcamientos tácticos que se quiere extender por la ciudad. A eso se suma que la superficie de aparcamiento junto al Puente Zuazo forma parte del propio proyecto del parque y que por tanto los trabajos están paralizados por los problemas de cimentación del terreno que obligan a una modificación del proyecto, según las explicaciones dadas por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

Las alternativas de aparcamiento han despertado, comentó Rodríguez Balestra y los portavoces de Podemos y Andalucía por Sí (AxSí) el malestar de los ciudadanos, por insuficientes y por sus características. De la bolsa habilitada en la trasera del instituto Sancti Petri se señala su lejanía e incluso que se trata de un "barrizal", como lo definió el edil popular. Tampoco cumple con la expectativas de vecinos y comerciantes el otro espacio disponible en el entorno del mismo centro educativo.

El andalucista Fran Romero añadió otra alternativa fallida por no haberse hecho realidad como la mejora para aumentar las plazas de la parcela del Ministerio de Defensa como estacionamiento provisional. Al respecto la regidora mencionó que seguían en conversaciones. "Comprendemos a los vecinos. Queremos solventar la situación. Y seguimos con el diálogo con Defensa y con las obras del aparcamiento táctico", comentó.

A pesar de la insistencia de la oposición sobre los problemas de aparcamiento –la concejala de Podemos Ana Rojas se refirió a la propuesta de los propios vecinos de poner aparcamientos en batería y Rodríguez Balestra el cambio de ubicación de contenedores o la remodelación de las paradas de autobuses para ampliar el número existente actualmente–, la responsable de Urbanismo manifestó que los vecinos le trasladan la necesidad de acercar a la avenida San Juan Bosco los aparcamientos y que se mejoren las bolsas actuales, pero no así un aumento. "No nos piden más aparcamiento", insistió. Foncubierta descartó, de hecho, la posibilidad de modificar el proyecto en ese aspecto. "No hace falta", matizó.

La edil del PSOE ensalzó las bondades del proyecto del Parque de la Magdalena para mejorar infraestructuras y aportar más desarrollo a la zona. "Nos reuniones con los vecinos y los comerciantes tras la paralización de las obras", aclaró, ante la crítica de PP, AxSí y Podemos de falta de diálogo con los colectivos. "¿Constante? ¿Hace dos años y hace dos meses?", ironizó Balestra en su réplica, en la que reiteró sus quejas, las mismas que habían pronunciado Rojas y Romero, por falta de planificación. En concreto, por iniciar la obra, aún cuando fue 8 meses después de lo previsto, sin contar con el estacionamiento alternativo "comprometido" terminado; y "por justificar el traslado de la Feria", consideró el portavoz de AxSí.

"Es un proyecto fallido. Un esperpento en el día a día, con unos sobrecostes que ya han empezado, como los 17.000 euros para el traslado de árboles que no entendemos que no estuviera contemplado en el presupuesto, o por el traslado de la Feria y el mercadillo, que además es un inconveniente por el cierre de una avenida con mucha circulación", indicó la portavoz de Podemos.

La moción, que exigía adecuar los espacios de aparcamiento prometidos y la iluminación de la calle Zapatilla del Estero, también la modificación del proyecto para aumentar las plazas –aunque el gobierno dejó claro que no lo iba a hacer–, salió adelante por unanimidad.