El flamenco demanda "discriminación positiva" para llegar más lejos

Este suele llegar con actividades extracurriculares, como la obra Los colores del flamenco, una cita en las peñas organizada por la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz, para dar a conocer a estos jóvenes este arte. "Los colegios vienen y el alumnado empieza a conocer el flamenco y a identificar los palos con colores y con emociones", explica su presidente, Nicolás Sosa. El productor Omar Osuna también siguió este camino en sus inicios con la obra Flamenquita, la niña que perdió el compás. El relevo intergeneracional también es necesario en el propio arte. Curiosamente, en San Fernando, la ciudad de Camarón, apunta Chico Fernández, de Flamenco La Isla, "la cantera saca ahora buenos bailaores, de las academias, pero no cantaores".

Se trata de acercar el flamenco a las nuevas generaciones para despertar su interés y crear un público de futuro . Este arte, expone, no tiene problema de producto -hay muchos y buenos artistas- sino de público, "el que viene", "y el que está", en el que encuadra precisamente la importancia del acercamiento de los más jóvenes. "Es sorprendente, aberrante, que salgan del sistema educativo y no tengan ni una hora dedicada al conocimiento del flamenco", se queja Perujo. "Hace falta promover su conocimiento", insiste.

¿Cómo es posible que un escolar andaluz salga del sistema educativo sin haber dado ni una hora de flamenco en clase, dentro del currículum? Francisco Perujo, coordinador del Máster de Investigación y Análisis del Flamenco de la Universidad de Cádiz, repite una y otra vez esa pregunta, más bien una reflexión clave, porque "no se puede amar lo que se desconoce".

Por eso, reclama un estatus especial para las peñas en la Ley del Flamenco que se tramita en Andalucía. Por el momento, advierte, el texto no recoge ninguna disposición al respecto, lo que puede desembocar en problemas para las entidades. Si se les aplica la Ley de Espectáculos de Andalucía los locales deberán acondicionarse –como las obras de accesibilidad–, algo que resultará inviable para muchas, pronostica. "Ya tenemos problemas para afrontar los gastos corrientes, mantener las sedes y sacar una programación artística", describe como punto de partida.

Y el flamenco -insiste- distingue a la feria. "En la Feria del Caballo, la caseta de mi peña de La Buena Gente fue premiada con el primer puesto. La primera vez que una peña lo ha logrado. La gente de fuera viene a escuchar flamenco, que es nuestra identidad, no reguetón", añade. A eso se suma el boom de las zambombas que se lo ha dado el flamenco, "cuando los villancicos han empezado en los ritmos de la bulería, cuando se han metido en los fines de fiesta. La zambomba era una antes y es una totalmente distinta ahora", aclara.

Ese concepto de que el flamenco se infiltra en otras áreas –los ejemplos de recitales flamencos por el Día Internacional del Flamenco o la obra Los colores del flamenco para el alumnado en las peñas– también puede extenderse a otras tradiciones y fiestas, "y las eleva", considera Sosa. La saeta hace que la Semana Santa sea distinta. "El que venga y tenga la suerte de ver una imagen con un saetero o saetera interpretando una saeta hace que no tenga nada que ver con otra Semana Santa. Es otra experiencia", plantea.

"La idea es que vayamos enlazando todo lo que sea una oportunidad para precisamente dinamizar y enriquecer y eso requiere presupuesto. Hay que intentar eliminar del imaginario común el hecho de que si el presupuesto va destinado a Cultura es para el jolgorio… No, precisamente es para generar riqueza y empleo. Tenemos que hacer esa campaña de concienciación", abunda.

La alcaldesa isleña defiende, sin embargo, que se reivindique que es Cultura . "En San Fernando me esmero en explicarlo, porque muchas veces la demagogia de la política hace que se critique de manera burda el incremento de presupuesto cuando la inversión está vinculada a las fiestas y a la cultura", expone.

No en vano, una encuesta realizada hace unos años por el Instituto Elcano , a través del Instituto Cervantes , arrojaba dos imágenes culturales de España en el mundo: los toros, cuya percepción era negativa; y el flamenco, del que destacaban "el torrencial de emociones al que es sometida una persona", hace referencia Francisco Perujo. "La marca cultural de España en el mundo es el flamenco" , añade. Cavada defiende igualmente la difusión que se le ha dado al flamenco como herramienta económica dinamizadora.

Esa diferencia también se percibe en los festivales de música, advierte Osuna, que menciona las subvenciones o patrocinios de estas citas del Gobierno catalán que obligan a la incorporación de artistas de la tierra que canten en su lengua. Igual ocurre en Galicia. "En Andalucía lo hacemos de motu proprio. Nadie nos obliga a meter flamenco. Ahí se está perdiendo la oportunidad. Y esto no es tener más o menos presupuesto, eso es tener un camino", explica.

Eso hace que se reclamen mejoras en el texto que se tramita, como la inclusión de un estatus especial para las peñas, que menciona Sosa; o la idea de "discriminación positiva" , que alude el coordinador del Máster de Flamenco de la UCA, que hace suya el representante de las peñas, pero también el promotor Omar Osuna o el productor José Carlos Conde. "El flamenco ha estado en un déficit tan grande durante muchos años que quizás tendríamos que encuadrarnos en ese concepto", defiende Sosa. "Es curioso que el cine tenga exenciones de IVA, de retenciones, y el flamenco no tenga la misma consideración. En Canarias hay exención de IVA completo y crédito fiscal del 54% si produces cine y 0 si produces flamenco", compara Conde. "Debería existir una situación de políticas fiscales que no sea onerosa con el flamenco", tercia Perujo.

La Isla vive desde hace unos años un verdadero idilio con el flamenco, que se ha convertido en una decidida apuesta tanto desde lo público –el Ayuntamiento– como desde el ámbito privado: los promotores de conciertos y festivales, las productoras especializadas... La apertura del Museo Camarón en 2021 ha materializado esa apuesta por el flamenco con la que la ciudad está abriéndose camino y creándose una marca y que, como no podía ser de otra forma, se personaliza en el gancho que brinda la figura universal de Camarón.

Un museo marcado por el elemento tecnológico

Dar forma al contenido del Museo Camarón, su museografía, supuso una aventura y un gran reto para su responsable, el productor José Carlos Conde. "Trabajar sobre una persona llamada José Monje, Camarón de La Isla, fue difícil. Me ocurrió lo mismo al hacerlo sobre Curro Romero", admite. En el caso del artista isleño debían saber hablar de flamenco, y para ello fue necesario rodearse de expertos en la materia. "Nosotros sabemos ejecutarlo", precisa. De esa puesta en escena en el Museo Camarón destaca la importancia de la innovación. "Intentamos que el museo fuera muy tecnológico. Creemos en eso: en museos dinámicos, no estáticos. Colgar guitarras en la pared o poner algo en vitrinas está bien, pero alrededor deben existir elementos que lo hagan más interactivo y participativo", expone. Es el camino para llegar al público joven, nativo de la tecnología. Su apuesta de acercar el flamenco de esta manera, desde la innovación, contrasta con otros espacios expositivos actuales centrados solo en los elementos materiales. "Es un fallo", insiste con una visión en la que estaba de acuerdo el Ayuntamiento desde el primer momento. "Por supuesto que debíamos tener objetos fetiche [ahí están las camisas, las guitarras, el mercedes], pero contamos con vídeos y cintas [que se proyectan en pantallas y se escuchan durante las visitas], y otras que tenemos reservadas porque este debe ser un espacio innovador, que debe ir cambiando y creciendo", defiende la alcaldesa, Patricia Cavada. No fue fácil hacerlo realidad en plena pandemia, con la museografía ya montada y la necesidad de hacer las pruebas audiovisuales, recuerda.