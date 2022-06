Feria del Libro de San Fernando: Ian Gibson defiende la España mestiza en la que creía Lorca

El hispanista Ian Gibson inaugura la Feria del Libro de San Fernando con un discurso en defensa de la España "mestiza", la España en que creía Federico García Lorca, la España "que rechaza Vox", la España real. Su intervención, precedida de la presentación del escritor Juan José Téllez, giró en torno a la figura del poeta granadino, y su vínculo con Camarón de La Isla a través de La leyenda del Tiempo.

El escritor irlandés, nacionalizado español en los años 80, se topó con la obra de Lorca por casualidad, en una librería de ocasión de Dublín, cuando abrió un libro al alzar. Era el Romancero Gitano y el poema que leyó, con ese español que comenzaba a aprender, el Romance de la Luna Luna. Desde entonces el granadino ha formado parte de su vida y su trayectoria como hispanista.

Para Gibson el vínculo con el flamenco de Lorca era evidente: uno de los elementos del apego a la tierra. "Estoy convencido de que desde su cuna ya escuchó el cante jondo", comentó. "Nacer en el corazón de la Vega de Granada le da ese apego a la tierra", añadió. El que lo convierte en un poeta "telúrico", como el protagonista de esta cita con la Feria del Libro mencionó.

En los años 80 escuchó por primera vez a Camarón, en un concierto en Granada, y quedó impresionado por "el desgarro de su voz, la fuerza de su personalidad". Después descubrió La Leyenda del Tiempo, "donde hay mucho misterio", el mismo que rodea la obra de Federico García Lorca. Como ejemplo Así que pasen cinco años. Leyenda del tiempo, explicó, que terminó de escribir el 19 de agosto de 1931. "Era sobre un personaje que muere y cinco años después lo asesinaron. Intuyó su muerte. Camarón se fijó en esa fatalidad", planteó. Gibson quiso que su presentador leyera el Romance del Emplazado en toda su extensión, y que Camarón cantó con el nombre del Romance del Amargo.

Frente a la figura de un Lorca apegado a la tierra, que cree que ser de Granada le inclina "a la conexión simpática de los perseguidos, gitanos, negros, judíos, moriscos que todos llevamos dentro, el hispanista contrapuso el discurso de Vox, "de Santiago Apóstol iba a decir", matizó entre las risas del público. "No sé por qué un católico tiene tanta obsesión con la mezcla de la sangre, cuando somos eso. Ser cristiano es respetar al prójimo", insistió. Por eso, reclamó una "España dialogante", "en la que no haya una derecha que se refiera a los rojos como lo hacía Pablo Casado". En ese sentido espera que el reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que no le ha escuchado un discurso de esta índole, sea moderado.

"Es una gran suerte de ser hispanista, una mezcla de amor y rabia, por el deseo de una España más dialogante", reconoció, abundando en la necesidad de recuperar los restos de todos los muertos de la Guerra Civil y el franquismo. "Al menos tenemos la voz de consuelo de Camarón. Es una pena que no haya una grabación de la voz de Federico García Lorca", comentó. "Esperemos que tengamos la suerte de recuperar sus restos y su voz", finalizó su primera intervención.