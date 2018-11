La alusión a la cooperativa Observa y al robo de la Caja Municipal crispa el pleno municipal

La alusión a la mala gestión del gobierno y la respuesta comparativa de este con el anterior mandato son la tónica dominante en los debates del pleno municipal, sesión ordinaria tras sesión ordinaria. Especialmente significativa cuando en el orden del día se tratan temas económicos. En este ocasión el tema que más polémica había arrastrado en las dos semanas previas y que parecía podría tener una continuación en la sesión plenaria era sin duda la tasa de residuos, que se ponía sobre la mesa con una moción del PP. La crispación –que se achacó por parte de la alcaldesa, Patricia Cavada, o la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, a la tensión electoral– surgió por las alusiones a las reclamaciones de reintegro de la Junta a la cooperativa Observa y la vinculación de esta con el ex concejal Fernando López Gil que hizo el edil popular Manuel Raposo; y a la réplica de los socialistas con el robo de la Caja Municipal y la vinculación profesional del propio Raposo –como asesor contable– con el principal sospechoso del robo.

"A lo mejor usted sabe, hablando de reintegros y de pérdidas, algo del dinero que perdió este ayuntamiento con el robo de la caja. A lo mejor usted sabe algo de dónde pudo ir, de dónde no puedo ir. Eso es lo que le importa a los ciudadanos de San Fernando", soltaba el portavoz del gobierno local, Conrado Rodríguez. El malestar del edil del PP no se hizo esperar y desde su banco y con el micrófono encendido comenzó a interpelar al concejal socialista: "¿Usted está diciendo que yo soy colaborador en el robo de la Caja? ¿Está diciendo que yo tengo que ver con el robo? Dígamelo, si me está acusando del robo de la Caja".

La regidora mandaba al orden entonces, hasta llegar a advertir en dos ocasiones al Manuel Raposo con la amenaza de expulsarlo de la sesión si no callaba. Cavada exigió calma a pesar de la tensión electoral y reclamó además a los presentes que se centraran en el orden del día. "Hay que fijarse en quién inicia la crispación. Se refieren a Observa y el reintegro de 12.000 euros y después se produce una reacción que ninguno deseamos", señaló.

Los ánimos se habían encendido minutos antes por el comentario de la galería de tiro de la Policía Local

En concreto, Raposo había respondido al comentario de Rodríguez de una devolución de subvención para temas de formación en el mandato anterior –cuando gobernaba el PP– con una referencia a la cooperativa Observa. "Lo importante es que Observa devuelva el dinero, a lo mejor ustedes saben la dirección de la cooperativa en la que estaba el señor López Gil", lanzaba al grupo municipal socialista. "Pueden darle la dirección a la Junta", ironizaba sobre el anuncio publicado hace unos días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la imposibilidad de informar a la entidad en su sede. "No sé si el señor López Gil, viceconsejero, lo podrá...", añadía sobre la vinculación del ex edil socialista ahora viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Conrado Rodríguez recordaba que son solicitudes de reintegro de expedientes abiertos cuando López Gil ya no estaba en la cooperativa. "Sabe también que esa cooperativa ya le ha ganado en vía judicial dos expedientes de reintegro a la Junta de Andalucía", abundaba antes de ir al contragolpe con el robo de la Caja.

Los ánimos ya se habían encendido unos minutos antes tras un comentario de Rodríguez. "Cuando hablaba de acceso sin ningún tipo de vigilancia a la Policía Local se me ha venido a la mente aquello de la galería de tiro: mientras gobernaban, con el señor Nieto... [como concejal responsable de Policía Local] había quien utilizaba la galería de tiro sin una autorización adecuada", apuntaba. El concejal Daniel Nieto reclamaba la palabra para exigir una rectificación ante "una acusación grave". "El señor Nieto Vázquez no le prestó la galería de tiro a nadie. Está en el expediente administrativo que usted conoce", dejó claro. El conato de incendio lo sofocó la intervención también en ese momento de la regidora, que había accedido a darle la palabra.

La concejala no adscrita, Sí se puede y Cs criticaron la actitud del PP con la tasa y la gestión del PSOE de su cobro

Frente a eso el debate sobre la tasa de residuos fue relajado, a pesar de las críticas de la concejala no adscrita, de Sí se puede y de Ciudadanos tanto al PP –por aprobar en su momento la tasa y su uso político ahora– como al PSOE –por la mala gestión del Consorcio y la Diputación con el cobro retrasado de este impuesto–. Inmaculada C. López, que defiende la importancia de tratar los residuos y la necesidad de los impuestos para mantener los servicios públicos, cuestionaba la tasa, que considera "mejorable" y la gestión desarrollada -el intento de cobro de los años de retraso. "No me importa si es por un fallo o por dejadez: no es culpa de los ciudadanos", expuso, por eso cree que el Ayuntamiento debe asumir los años anteriores. De "sinsentido" tachó la portavoz de Ciudadanos Mayte Mas, la forma en que los ciudadanos y los partidos se han enterado de la tasa y la actitud de PP y PSOE. "El PP la aprobó gobernando Diputación y el Ayuntamiento en 2014 y dice que no es culpa suya, pero el PSOE no lo ha hecho mejor y ha tardado dos años en iniciar el cobro", se quejó.

La alcaldesa dejó claro que había dado orden al Servicio Provincial de Recaudación de no cobrar la tasa a los ciudadanos, como anunció el pasado viernes. "La paralización era necesaria para abordar la posible solución porque la gestión de Recaudación no ha sido modélica con el retraso del cobro y las familias no pueden soportar la carga del retraso", explicó en su intervención el portavoz del grupo Andalucista, Fran Romero, que apoyó la propuesta del PP. La formación naranja, sin embargo, se abstuvo en la moción popular a la espera de los informes jurídicos encargados por el gobierno municipal sobre la tasa. El informe, entiende el concejal Emilio Rodríguez de Sí se puede, es el primer paso para la eliminación definitiva de la tasa. Entonces, matizó, "habrá que ver cómo se puede pagar el servicio".

Gobierno municipal y PP ofrecieron su versión sobre la gestión de la tasa. Para Conrado Rodríguez Loaiza ha ejercido una "oposición irresponsable" y ponía de relieve el apoyo del PP a la implantación de la tasa con menciones a fechas y actas de pleno y juntas de gobierno local. Los populares, que reclamaron saber cuánto se debe por estos años sin abonar el coste del servicio a la empresa encargada, insistieron en desvincular el Consorcio de Residuos de la Diputación y pusieron el acento en que no había ningún acuerdo plenario de aprobación de la tasa para los vecinos en su mandato. "Los padrones se aportaron para el estudio de financiación", matizó José Loaiza.