El colectivo LGTBIQ defiende sus derechos en una manifestación en San Fernando

Numerosas personas, en su mayoría jóvenes, han participado en la manifestación que con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+ ha organizado Lambda La Isla. "Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta", han gritado los manifestantes que poco después de las 19.30 horas comenzaban un recorrido por la calle Real de camino al Parque Almirante Laulhé, donde sí están programadas actividades festivas.

Con la bandera arcoiris ondeando en todo lo alto del mástil de la Plaza de la Iglesia, después de que a lo largo de la jornada hubiera sido repuesta tras desaparecer de madrugada, los ciudadanos interesados en formar parte de la movilización han ido congregándose. Algunos llevaban camisetas, chapas u otros elementos reivindicativos. Otros portaban a modo de capa el pabellón multicolor.

Como el año pasado, buena parte de los participantes eran jóvenes que no querían dejar la oportunidad de mostrar su acuerdo con la lucha por los derechos LGTBIQ+. Varias pancartas mostraban sus mensajes: "Libertad para ser, sentir y amar" rezaba la de Lambda La Isla, a la que se unía otra en la que se leía "contra la extrema derecha lo queremos todo".

Iban en consonancia con las proclamas que han coreado a lo largo del recorrido. "Ahora y siempre, resistencia", advertían ante una calle Real atenta a su paso. "Sin feminismo, no hay orgullo", gritaban también. No es vano Café Feminista llevaba una pancarta que decía "Feminismo es igualdad. Sin nosotras no se mueve el mundo". Entre esos lemas, una reclamación: "Ley estatal de la transexualidad".

En el Parque Almirante Laulhé, final de la manifestación, los organizadores tenían preparada la lectura de un manifiesto. En este punto reivindicación y celebración se unía con una fiesta holi y varias actuaciones.