Nuevos casos confirmados elevan a 12 el número de afectados por salmonelosis en San Fernando

Salud Pública ha confirmado hasta tres nuevos casos de salmonelosis en San Fernando, lo que elevan hasta 12 el número de afectados, según datos oficiales.

De estos nuevos casos, ha explicado la Delegación Territorial de Salud y Familias, se tuvo confirmación en la tarde del lunes, después de que el propio consejero, Jesús Aguirre, afirmara durante una visita a la provincia que el brote detectado durante las fiestas navideñas se consideraba bajo control.

Desde Salud se insiste en que no se ha dado ningún caso grave en esta infección por salmonela, que trascendió en la jornada del pasado jueves, y que ninguno de los pacientes, hasta el momento, ha precisado de ingreso hospitalario.

La investigación en torno a las posibles causas del brote sigue abierta, según Salud. Se mantiene desde el pasado viernes el cierre cautelar del local en el que se han centrado las investigaciones y estudios epidemiológicos.

No obstante, personal sanitario del hospital de San Carlos, en cuyo servicio de urgencias se ha atendido al grueso de los pacientes afectados por el brote, ha mostrado su malestar ante la manera en la que se está conduciendo la alerta sanitaria. Hablan especialmente de "falta de comunicación y coordinación" entre los servicios comunitarios y los hospitalarios a la hora de hacer frente a la crisis generada por una intoxicación alimentaria.

Lamentan que no se haya informado directamente del brote a los profesionales sanitarios del servicio de Urgencias y no se haya consensuado con ellos un protocolo de actuación local que defina con claridad los pasos a dar de manera coordinada para atender a la población afectada, especialmente -advierten- cuando debido a la alerta social generada al conocerse la infección el número de pacientes se ha incrementado (con independencia de que luego se confirmara o no si se trata de un caso de salmonela). El resultado, insisten, es que hay cierta descoordinación. Por ejemplo, citan, a posibles afectados se mandan desde atención primaria para hacer cultivos al hospital "cuando es algo que se puede hacer en atención primaria".