Carnaval en San Fernando: Álex O'Dogherty, Quesero Mayor

El primer domingo de Carnaval en San Fernando ha arrancado en la plaza del Rey con uno de los reconocimientos con más solera de la fiesta: el de Quesero Mayor, que otorga la peña Los Catavinos y que este año ha ido a parar a manos del actor isleño Álex O'Dogherty.

La distinción se le otorgaba en reconocimiento a su dilatada trayectoria artística y, sobre todo, por eso que se suele decir de los que despuntan allende nuestras fronteras, "por haber llevado por todas partes el nombre de La Isla". Algo -reconoció el humorista con orgullo- "que siempre ha sido muy fácil".

O'Dogherty aprovechó la distinción para reflexionar brevemente sobre el éxito y el fracaso y reconocer así el triunfo indiscutible que supone que los de aquí te sigan teniendo en estima, te sigan queriendo y te sigan llamando para hacerte estos homenajes, que siempre son evidentemente motivo de agradecimiento. Aunque el actor isleño admitió divertido que lo de Quesero no lo vio venir.

El acto, que ha contado también con unas palabras de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la presidenta de Los Catavinos, Manoli de los Santos, ha abierto la programación carnavalera del esta segunda jornada de Carnaval en la plaza del Rey y -como manda la tradición- ha dado también inicio a la Quesada Popular, una de esas degustaciones que son santo y seña del Carnaval isleño y que cumple ya su 36ª edición.

El Quesero Mayor saliente -Antonio Roda- ha sido el encargado de hacer entrega de los atributos de chicuco -el blusón y la boina- para que O´Dogherty, cuchillo en mano, partiera en dos el primero de los quesos a degustar. Cavada, por su parte, le ha impuesto también la insignia de Los Catavinos que acredita su condición de Quesero Mayor del Carnaval de San Fernando.

El actor, además, ha recordado a los suyos -a su familia- y ha aprovechado el cumpleaños de su madre para hacer que toda la plaza del Rey al unísono le cantara el cumpleaños feliz.