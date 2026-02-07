El Ayuntamiento de San Fernando estudiará instalar puntos de recarga accesibles para vehículos de personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento elaborará un estudio técnico y económico para estudiar la viabilidad de la instalación progresiva de puntos de recarga accesible destinados a sillas de ruedas eléctricas y scooters para personas de movilidad reducida. Y todo ello a raíz de una moción que el Grupo Municipal Popular llevó al pasado Pleno ordinario que fue aprobada con la unanimidad de las fuerzas políticas que integran la Corporación Municipal. Con esta moción el PP busca que San Fernando cuente con estos puntos de recarga en plazas, edificios municipales y en zonas de interés comercial y turístico de la ciudad.

La encargada de defender esta moción fue la concejala popular Malu del Río, que, precisamente, conoce bien el fondo de estas reivindicaciones como persona con movilidad reducida y usuaria de este tipo de vehículos. “La accesibilidad universal y la movilidad autónoma no son conceptos teóricos ni meros compromisos recogidos en declaraciones institucionales, sino derechos básicos que deben materializarse en actuaciones concretas y eficaces por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, en San Fernando seguimos encontrando carencias evidentes en materia de accesibilidad que afectan directamente a personas con movilidad reducida”, explicó del Río.

“Para muchas personas con discapacidad o movilidad limitada, las sillas de ruedas eléctricas y los scooters de movilidad constituyen una herramienta imprescindible para desarrollar su vida diaria con autonomía, dignidad e independencia. No obstante, la inexistencia de puntos de recarga accesibles en la vía pública y en edificios municipales supone una barrera silenciosa que restringe su libertad de movimiento y su participación plena en la vida social, cultural y comercial de la ciudad”, continuó la concejala popular.

El PP recordó en el Pleno que, a día de hoy, San Fernando carece de una red básica de puntos de recarga en espacios de alta afluencia como plazas, parques, edificios municipales, centros cívicos, instalaciones culturales o zonas comerciales y turísticas. Para los populares esta ausencia “pone de manifiesto la falta de planificación y de iniciativas concretas por parte del actual equipo de gobierno municipal”. Además, la formación asegura que dicha situación no solo perjudica a vecinos de nuestra ciudad, sino también a visitantes con movilidad reducida, limitando la proyección de San Fernando como un municipio accesible y preparado para todos.

“Consideramos imprescindible que el Ayuntamiento deje de lado los anuncios genéricos y avance en la adopción de medidas reales que faciliten la vida diaria de las personas con discapacidad y movilidad reducida”, concluyó Del Río, que recordó que el gobierno socialista ya se comprometó en su día a instalar estos puntos de recarga accesibles.

Del resto de grupos de la Corporación Municipal, sólo intervino en el debate plenario de esta moción el coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, que, también como persona con movilidad reducida, subrayó que dicha moción reflejaba “una realidad que para muchos pasa desapercibida: la movilidad real de las personas con movilidad reducida”. “Para muchas de ellas una silla eléctrica o un scooter no es un lujo, es su único medio para desplazarse de forma autónoma, y la ausencia de estos puntos de recargas les condiciona su libertad de movimiento, les limita su día a día y les genera dependencia. Si cuando una persona sale de casa tiene que pensar cuanto tiempo podrá estar fuera sin quedarse sin batería no estamos garantizando igualdad, estamos poniendo obstáculos”, subrayó Picardo.