AxSí denuncia la avería del ascensor en el apeadero del tranvía en Río Arillo y exige plena accesibilidad para el transporte

El concejal del grupo municipal AxSí en San Fernando, Lolo Picardo, ha lamentado como el pasado jueves una nueva avería en los ascensores de la cercana parada del tranvía del Río Arillo volvía a dejar el acceso a la misma limitado únicamente al uso de las escaleras e impidiendo, por tanto, el paso a personas con movilidad reducida, diversidad funcional o usuarios en sillas de ruedas. "No es una incidencia menor ni aislada, sino un episodio más de una cadena de fallos que evidencian que la accesibilidad del transporte público en el entorno de San Fernando no está garantizada de forma real y continuada. Cuando un sistema de transporte solo es utilizable para quien puede salvar barreras físicas, deja de ser un servicio público en condiciones de igualdad y se convierte en un factor de exclusión directa", explica el andalucista.

AxSí recuerda que las competencias sobre las infraestructuras del Trambahía son de la administración autonómica, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y que la operación del servicio la presta Renfe. "Muchos de los que han sufrido la falta de accesibilidad derivada de esta avería son, en gran medida, vecinos de San Fernando, por lo que el impacto ha sido directo sobre la ciudadanía isleña", continúa Picardo.

El concejal subraya que esto ocurrió tanto con las estaciones de trenes de Bahía Sur como la de San Fernando Centro, donde los problemas de accesibilidad también quedaron durante demasiado tiempo sin una respuesta política firme por parte del gobierno local. "Cambian las titularidades y los gestores, pero se repite el mismo patrón: cuando el servicio falla, el Ayuntamiento de San Fernando, en manos del PSOE, opta por el perfil bajo en lugar de liderar una defensa activa de sus vecinos ante las administraciones competentes. Un ayuntamiento no está solo para gestionar lo que es de su propiedad. También tiene la obligación política de exigir, presionar institucionalmente y hacer seguimiento cuando otras administraciones incumplen en servicios esenciales que afectan a su población. Esa función de defensa de la ciudadanía es indelegable, aunque la competencia técnica sea autonómica o estatal", afirma el coportavoz.

Por ello, AxSí considera que el equipo de gobierno de Cavada debe dirigirse formalmente a la Junta de Andalucía y a Renfe para reclamar un plan de mantenimiento preventivo serio, con revisiones periódicas y plazos máximos de reparación para los elementos de accesibilidad. Asimismo, los andalucistas recalcan que deben establecerse protocolos de actuación inmediata cuando un ascensor quede fuera de servicio, garantizando alternativas reales de transporte adaptado y no simples avisos informativos.

"También es imprescindible transparencia, información pública, clara y actualizada sobre el estado de las averías y los tiempos previstos de reparación. Cada día que un ascensor esencial permanece averiado, una parte de la población queda fuera del sistema de movilidad. La accesibilidad no es un añadido opcional, es un derecho. Y cuando el gobierno municipal no alza la voz con firmeza para defenderlo ante quien corresponda, está fallando en su obligación más básica: no dejar a nadie atrás", concluye Picardo.