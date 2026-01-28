El Ayuntamiento y el Club Deportivo San Fernando 1940 avanzan "de forma decidida" en el proyecto de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de San Fernando y el Club Deportivo San Fernando 1940 trabajan "de forma decidida" sobre plano en el proyecto para la construcción de una Ciudad Deportiva en el los terrenos de los Polvorines de Fadricas.

Así lo han confirmado este miércoles la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, y el presidente del club azulino, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', en una rueda de prensa conjunta que ha tenido por objeto mostrar en una puesta en escena esa "alianza" conjunta y ese compromiso mutuo en el proyecto deportivo del San Fernando.

Desde el Ayuntamiento, ha explicado la regidora, se ha reiterado el ofrecimiento de suelo que ya se hiciera al anterior club para la puesta en marcha de este proyecto, en cuya financiación ya está trabajando la entidad deportiva, que es la que asumiría el coste de la construcción de las instalaciones.

De hecho, ambas partes han reconocido que ya se está trabajando en el encaje urbanístico de dicha Ciudad Deportiva en los terrenos de los polvorines, que son de titularidad municipal desde que en 2024 se formalizara su adquisición a Defensa.

"A nadie se le escapa el hecho de que una Ciudad Deportiva vinculada al club es claramente un proyecto de futuro, un proyecto de desarrollo económico y de desarrollo deportivo", ha señalado Cavada, que ha recordado que anteriormente se había ofrecido ya unos 30.000 metros cuadrados de suelo para el desarrollo de esta iniciativa. A

Precisamente, tanto el Ayuntamiento como la entidad deportiva están ahora centradas en dar encaje urbanístico a esa ciudad deportiva y valorando tanto su ubicación exacta como el suelo que necesita así como en los trámites a realizar. Y el club, evidentemente, está trabajando ya en la búsqueda de financiación para llevar a cabo las obras, que evidentemente es lo más complicado.

Monchi, en este sentido, ha subrayado que el proyecto de la ciudad deportiva "no solo es muy necesario para el San Fernando sino también para la ciudad" dado que las instalaciones deportivas municipales con las que se cuentan no son suficientes para dar respuesta a la demanda que hay. "Afortunadamente, tenemos muchos niños, muchos jugadores y muchos equipos", ha recordado el presidente azulino, que ha señalado que actualmente "tienen que hacer malabarismos cada fin de semana para darles el sitio que necesitan".

"Esa ciudad deportiva va a permitir en primer lugar que haya más espacio, porque la idea que tenemos es que sea un sitio donde los clubes de fútbol base tengan todos su lugar y puedan utilizar las instalaciones", ha explicado.

Cinco empresas optan a las obras del estadio de Bahía Sur

Dicha Ciudad Deportiva será otro de esos proyectos clave para el San Fernando junto al nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur, al que -evidentemente- tanto Cavada como Monchi se han referido este miércoles en una comparecencia conjunta que se ha llevado a cabo poco después de la primera reunión de la mesa de contración que se ha celebrado en el Ayuntamiento para abrir las ofertas presentadas al tercer proceso de licitación que se acomete para ejecutar estas obras, cuyo presupuesto supera los 14 millones de euros.

Hasta cinco empresas han presentado sus ofertas durante el correspondiente plazo de licitación, según ha adelantado la alcaldesa, que ha mostrado su satisfacción ante el número de propuestas interesadas en hacerse con las obras. Eso sí, después de las numerosas vicisitudes que ha sufrido el proyecto -que va ya por su tercera licitación- ambas partes no han podido sino mostrar su "cautela" ante estos avances sabedores de que por delante queda todavía un largo camino que recorrer -de por lo menos varios meses- antes de que se ponga la primera piedra.

Eso sí, Monchi ha lanzado un mensaje bastante claro a la hora de compaginar la ejecución de las obras con la actividad deportiva: "El club se va a adaptar a los tiempos que marque la constructora. Nos adaptaremos al 100%", ha asegurado, porque la prioridad -reconoce- es que las obras, durante tanto tiempo esperadas, se hagan "en el menor tiempo posible".

Cavada, igualmente, ha señalado que los presupuestos municipales de 2026, que se aprobarán este viernes, contemplan nuevamente una subvención nominantiva de 40.000 euros para el San Fernando, si bien -ha anunciado- se está revisando la redacción del convenio de colaboración que regula dichas ayudas para dar cabida a otras iniciativas planteadas por el club con el propósito de "integrar" aún más el nombre del equipo en la ciudad. Se trata de la puesta en marcha de una fundación, de actividades culturales, eventos y, también, de la puesta en marcha de una campaña escolar "más completa" de lo habitual que se está ahora terminando de plantear con los colegios de la ciudad.

Dicha fundación -ha explicado Monchi- serviría además "como imán para integrar a otras entidades del deporte -no solo hablamos de fútbol- que quieran estar bajo el paraguas del San Fernando pero siempre respetando sus señas de identidad".

De hecho, ha defendido que el San Fernando es "un proyecto integral donde tengan cabida todos los clubes de San Fernando" siempre sin perder su identidad" y ha afirmado en este sentido que, a día de hoy, hay conversaciones "muy avanzadas" con la Escuela Bahía y con el Club Deportivo Pastora.