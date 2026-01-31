‘El Astillero’, el edificio multiusos de La Magdalena, comienza a levantar su estructura en San Fernando

El viernes comenzaban a levantarse las primeras estructuras de ‘El Astillero’, el futuro edificio multiusos de La Magdalena. La propia alcaldesa, Patricia Cavada, celebraba en sus redes sociales este avance, ya visible a ojos de cualquiera que pasee por la zona. El edificio comenzó a pilotarse a finales del pasado mes de agosto y ya pueden advertirse varias vigas alzándose sobre los cimientos de hormigón.

Hay que recordar que ‘El Astillero' también actuará como caseta municipal cuando la Feria del Carmen y de la Sal regrese a La Magdalena tras varios años en el parque Almirante Laulhé.

Lo cierto es que, después de un largo tiempo de barbecho, la sensación es que el proyecto de La Magdalena se ha desenquistado y que, por fin, todo comienza a marchar como es debido. De hecho, recientemente, el equipo de gobierno se reunía con hosteleros, colectivos y empresarios de cara a valorar opciones para el desarrollo de la zona que el futuro paseo de La Magdalena dedicará a la actividad hostelera.

Los detalles

El edificio multiusos ‘El Astillero’ contará con 1.125 metros cuadrados de superficie y capacidad para 1.000 personas. En él se podrán celebrar conciertos, exposiciones, conferencias, convenciones, encuentros empresariales, campañas de promoción y actividades sociales de colectivos y entidades, así como todo tipo de eventos corporativos.

Este equipamiento contará con un acceso principal, al que se sumará un segundo acceso que facilitará la circulación y el tránsito hacia las diferentes dependencias. El edificio se organiza en torno a una gran sala, de casi 800 metros cuadrados, y otra sala de menor tamaño, de casi 30 metros cuadrados. Esta convivencia permitirá a este lugar acoger tanto de actividades de gran formato como de eventos con un público más reducido.

Estos espacios vendrán complementados por un vestíbulo de aseos, un office y tres aseos independientes.

La edificación dispondrá también de un vestíbulo, un espacio específico para instalaciones de protección contra incendios, un almacén y un cuarto destinado al grupo electrógeno. Asimismo, se prevé una entreplanta que ampliará las posibilidades de uso del recinto.

Además, el edificio estará dotado de cocina propia y dispondrá de amplios ventanales acristalados que lo integrarán con el parque, de forma que la actividad que se desarrolle en su interior se pueda extender también hacia las zonas verdes que lo rodean.

El diseño arquitectónico de ‘El Astillero’ se inspira en la nave histórica del Museo del Dique de Navantia, un antiguo taller de forja que hoy constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del hierro vinculada a la industria naval.

En cuanto a la gestión de este espacio se encuentran sobre la mesa del Ayuntamiento varias opciones, que van desde externalizarla a redactar una ordenanza municipal para regular su uso.