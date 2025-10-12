‘El Astillero’, el equipamiento de La Magdalena que quiere tener uso todo el año en San Fernando

Durante la Feria del Carmen y de la Sal ejercerá de Caseta Municipal, pero el Ayuntamiento de San Fernando quiere que este equipamiento sea "multifuncional" en todos los sentidos. Y eso implica que tenga uso durante todo el año. Uso municipal, para determinados actos institucionales que allí tengan encaje; uso social, para actividades promovidas por entidades, asociaciones y colectivos; e, incluso, un uso empresarial, para eventos de carácter privado o corporativos, actuaciones, conferencias, convenciones, celebraciones...

El Astillero –nombre que recibirá este espacio por el homenaje que hace en su diseño a la construcción naval– se proyecta como el edificio más singular de La Magdalena pero también como uno de los elementos que vertebrará el futuro parque metropolitano. El cómo se articulará este uso que se quiere dar al nuevo equipamiento está por decidirse en el Ayuntamento. Sobre la mesa hay varias opciones, que van desde externalizar su gestión a través de una empresa privada a la redacción de una ordenanza municipal que lo regule, la creación de una tasa municipal para su utilización... La decisión se tomará en los próximos meses ya que se espera que La Magdalena sea una realidad en 2026. En todo caso, lo que se tiene bastante claro en el equipo de gobierno es que El Astillero no puede ser solo una cosa que funcione durante la semana de Feria, sino que tiene que estar activo todo el año para así dar vida también al parque.

De ahí que una de las claves de este equipamiento municipal sea su diseño y características, pensadas para convertirse en un recinto ideal para celebraciones. De hecho, el edificio estará dotado de cocina propia y dispondrá de amplios ventanales acristalados que lo integrarán con el parque, de forma que la actividad que se desarrolle en su interior se extienda también hacia las zonas verdes que lo rodean, a la que además se tendrá acceso. Así que bastaría recurrir a un servicio de catering para estas celebraciones. La cuestión, claro, es ver cómo se regula todo eso.

Recreación digital del proyecto del equipamiento multifuncional previsto en La Magdalena con el nombre del El Astillero / Ayuntamiento San Fernando

El Astillero se plantea desde el Ayuntamiento ante la carencia de equipamientos de gran capacidad que hay en San Fernando. Contará con una superficie de 1.125 metros cuadrados de superficie y tendrá capacidad para un millar de personas. Dispondrá de dos salas –una de 767,34 metros cuadrados y otra de 27,20– que darán cobertura tanto a actividades de gran formato como a otras más pequeñas. Incluirá también una entreplanta, lo que amplía las posibilidades de uso del recinto.

En cuanto a las obras que se llevan a cabo en La Magdalena, ya se ha completado al 100% la cimentación del citado equipamiento multifuncional a base de pilotes prefabricados de hinca, trabajos que comenzaron en el pasado mes de agosto.

En lo referente al equipamiento en sí, su estructura está actualmente en fabricación en un taller externo a la obra. Este proceso tiene un tiempo estimado de seis semanas, tras las cuales –una vez que se suministren las instalaciones– se procederá a su montaje en los terrenos de La Magdalena. El tiempo estimado en este caso es de dos a tres semanas. Se calcula que en torno a Navidades podría estar ya trabajándose sobre el terreno.

La obra de La Magdalena, que acaba de recibir la buena noticia que supone la concesión de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), marcha según lo previsto, aseguran desde el gobierno municipal. Así que la previsión sigue siendo que termine a mediados de 2026. No obstante, otra de las cuestiones importantes que hay sobre la mesa en relación con este proyecto de 13,5 millones de euros es si la Feria de 2026 se celebrará o no en La Magdalena. La compra de las casetas que se está tramitando en paralelo se hace ya pensando en esa ubicación, si bien desde el Ayuntamiento se admite que hoy por hoy se está abierto a las dos posibilidades: regresar a La Magdalena o seguir un año más en el Parque.