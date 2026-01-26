El Ayuntamiento de San Fernando apuesta por trasladar la zona de ocio al futuro paseo de La Magdalena

El gobierno municipal de San Fernando ha mantenido una reunión de trabajo con inversores y empresarios del sector hostelero y de la provincia que han mostrado interés en instalarse en este nuevo espacio del parque metropolitano de La Magdalena una vez finalicen las obras, lo que está previsto para el próximo verano.

Desde el Ayuntamiento isleño, de hecho, se ha subrayado que los trabajos "avanzan a buen ritmo conforme al plan de obra establecido por la empresa adjudicataria".

El desarrollo del paseo de La Magdalena -ha señalado en un comunicado- responde a una demanda histórica de San Fernando, contar con espacios que miren al mar. "Durante muchos años se decía que la ciudad vivía de espaldas a su entorno marítimo, y este proyecto viene precisamente a revertir esa situación", ha señalado el delegado de Presidencia, Fernando López Gil.

En esta línea, el edil ha recordado que la ciudad ya ha dado pasos importantes en su apertura al mar en la zona oeste, de la mano del desarrollo de Bahía Sur, donde se ha creado un paseo marítimo vinculado a un potente espacio comercial y gastronómico. "Ahora damos un paso decisivo en la fachada este de la ciudad, en La Magdalena, donde vamos a crear el gran paseo marítimo de San Fernando, con vistas al caño de Sancti Petri”, ha subrayado.

El diseño del parque de La Magdalena contempla que todo el borde marítimo esté destinado al tránsito peatonal, al paseo ciudadano y a la práctica deportiva, pero también a la generación de actividad cultural, de ocio y de hostelería. Se trata de un espacio concebido para trasladar parte del ocio de la ciudad a esta zona, "con un enorme potencial de atracción tanto para la ciudadanía como para visitantes".

Encuentros estratégicos

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha iniciado una ronda de reuniones con empresarios hosteleros de distintas tipologías, así como con entidades representativas del tejido económico, como la Cámara de Comercio de Cádiz, la Confederación de Empresarios, Horeca, Ashitur y Acosafe. En total, en el encuentro participaron cerca de 30 personas, entre empresarios individuales y representantes de estas organizaciones.

El propósito de estas reuniones -explicó- "es escuchar al sector, conocer qué necesitan los empresarios y qué claves consideran fundamentales para que el proyecto sea atractivo desde el punto de vista empresarial". En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado a estas entidades que trasladen la información a sus asociados y aporten sugerencias de carácter general que puedan ser de interés para la futura licitación.

El Ayuntamiento ha trasladado a los asistentes que la intención es valorar proyectos de calidad, teniendo en cuenta que el frente marítimo de La Magdalena cuenta con una dimensión importante que permite plantear diferentes tipologías de concesiones.

Así, se prevé sacar a concurso concesiones administrativas para usos de restauración y hostelería, con una oferta variada que pueda abarcar desde espacios vinculados al ocio de tarde y noche, hasta establecimientos de desayunos, meriendas y comidas, pequeños puestos de servicio o incluso franquicias de gastronomía que puedan estar interesadas en implantarse en este enclave.

"La variedad de proyectos puede ser múltiple y queremos que La Magdalena ofrezca una experiencia diversa y complementaria", ha indicado López Gil. Para ello, se establecerá una serie de parámetros estéticos comunes que deberán cumplir todos los módulos, con el objetivo de mantener una coherencia visual y una cierta similitud entre ellos, aunque dejando libertad a cada proyecto para desarrollar su propia identidad.

Reunión con los hosteleros para explicarles el proyecto de La Magdalena en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Dentro de los criterios estéticos que el Ayuntamiento establecerá para los módulos de hostelería, se contempla que todos ellos sigan una línea común. Estos criterios estéticos estarán inspirados en la imagen del equipamiento multifuncional del auditorio El Astillero, con la estética industrial, con referencias a naves fabriles, pero permitiendo diversidad en materiales, estructuras y distribución interior según las necesidades. Se trata de "un modelo ya implantado con éxito en otros espacios y fácilmente replicable en La Magdalena", apuntan.

No obstante, esta coherencia visual no implicará uniformidad absoluta, ya que se permitirá que cada proyecto mantenga su propia identidad, con libertad en la elección de materiales, en la configuración arquitectónica y en la distribución de los espacios, adaptándose así a las necesidades específicas de cada iniciativa empresarial.

Concesiones a tramitar este año para que arranquen en 2027

Las concesiones se plantean por un número de años significativo, directamente vinculado al nivel de inversión del adjudicatario. Desde el Ayuntamiento se ha dejado claro que se pretende primar proyectos con inversiones de calado económico y un alto nivel de calidad.

El espacio de La Magdalena permite una gran flexibilidad, con superficies que van desde módulos más pequeños, de entre 100 y 150 metros cuadrados, hasta grandes espacios hosteleros que pueden superar los 500 metros cuadrados. Además, se contempla la posibilidad de construcciones de dos alturas, terrazas superiores e inferiores y diferentes tipologías de espacios al aire libre, lo que amplía notablemente las opciones de diseño y explotación.

"El diálogo con los empresarios está siendo muy enriquecedor, porque nos permite ajustar nuestras ideas a lo que realmente demanda el mercado y hacer el proyecto aún más atractivo", ha destacado el edil.

En cuanto los tiempos, el Ayuntamiento ha trasladado que su objetivo es tener adjudicadas las concesiones a lo largo de 2026, de manera que los concesionarios puedan ejecutar sus instalaciones durante los primeros meses de 2027 y que los espacios de hostelería estén operativos en la primavera de ese mismo año, coincidiendo con el inicio de la temporada de mayor actividad.

La Magdalena como "un gran espacio para la vida social de la ciudad"

Además, se ha puesto en valor que el parque de La Magdalena está concebido como un gran espacio para la vida social de la ciudad. "Si otros parques de San Fernando, como el del Oeste, ya tienen una intensa actividad familiar, especialmente los fines de semana, este parque, por su dimensión y su configuración, tendrá aún más", ha señalado.

"A ello se sumará la programación cultural y de ocio impulsada desde el Ayuntamiento, con equipamientos como el auditorio El Astillero, el edificio multifuncional, que garantizarán una actividad permanente", señala el equipo de gobierno.

Se pretende así que La Magdalena se convierta en "un nuevo centro de actividad, en un espacio de referencia y de centralidad para la ciudadanía". Para López Gil, "el paseo marítimo, unido a una programación cultural estable y a una oferta de ocio y hostelería de calidad, se transformará en un nuevo lugar aglutinador de empleo, inversión, ocio y oportunidades para San Fernando".

El Ayuntamiento ya ha remitido a los asistentes un dossier con planos e información detallada de la zona de hostelería del Parque de la Magdalena y se encuentra a la espera de cerrar esta ronda de contactos para poder iniciar cuanto antes el proceso administrativo de concesión. Se espera que haya una gran respuesta por parte de los empresarios interesados en La Magdalena como un nuevo espacio de atracción económica y de creación de empleo para la ciudad.