La Zona de Bajas Emisiones en San Fernando tiene trabajo adelantado con el tranvía

En la práctica, y a diferencia de otros municipios, La Isla –salvo impedir el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT– no tendría que adoptar prácticamente ninguna medida específica relativa al tráfico para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la que obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el Gobierno en 2021. De esa tarea ya se encargó el tren-tranvía con una de obra de peatonalización sin precedentes que afectó a toda la calle Real y a su entorno. Cambió radicalmente la movilidad del municipio al dar preeminencia al peatón y a un transporte público sostenible y desterró al vehículo privado de la arteria principal que recorre la ciudad de un extremo a otro (salvo en determinados cruces).

Así que no habría que limitar velocidades, eliminar aparcamientos, aplicar restricciones de acceso, replantearse la circulación del casco urbano... Porque todo eso, en realidad, ya se ha hecho a lo largo de la última década y media. Y no ha costado poco, por cierto. Lo difícil, podría decirse, está ya.

Eso sí, lo que no se ha hecho es terminar de desarrollar la normativa de la ZBE. Y San Fernando se encamina a la fecha tope del 31 de diciembre sin la tarea hecha. La norma obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener activadas sus ZBE antes de 2024. Y San Fernando no va a cumplir. No va a ser el único, desde luego: de las 149 ciudades españolas que tienen que aplicar esta medida, a estas alturas solo hay 15 que ya lo han hecho (según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- publicado recientemente con motivo de la Semana de la Movilidad).

El gobierno municipal reconoce que no se va a llegar a la fecha, para la que apenas quedan dos meses y medio, aunque confía en que a lo largo de 2024 se pueda terminar de dar forma a esa ZBE. Desarrollar esa normativa –concreta el delegado de Agenda e Innovación Urbana y Emergencia Climática, Fernando López Gil– porque en la práctica esa zona de bajas emisiones ya existe gracias a la apuesta que se hizo por el tranvía. Es, de hecho, una de las razones por las que no se ha abordado el tema.

Las ZBE no son sino áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos privados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Y San Fernando –así lo apunta la Agencia Europea de Medio Ambiente en su último informe– es la ciudad española que tiene mejor calidad del aire.

Las ZBE no son sino áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos privados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Y San Fernando –así lo apunta la Agencia Europea de Medio Ambiente en su último informe– es la ciudad española que tiene mejor calidad del aire.

¿Qué tendría que hacer entonces San Fernando para contar con su ZBE? Pues desarrollar y aprobar la normativa –donde se concretaría el ámbito de esa zona de bajas emisiones– y regularla mediante la ordenanza de movilidad –que ya tiene su aprobación inicial– y en el plan de movilidad sostenible, cuya nueva redacción el Ayuntamiento se dispone a licitar ahora.

Luego, en la calle, habría que proceder a instalar toda la señalización que requiere –hay ciudades que apuestan también por la instalación de cámaras para controlar su cumplimiento– y poner en práctica las restricciones de acceso a dicha ZBE en función de los distintivos ambientales que entrega la Dirección General de Tráfico dependiendo de lo que contamine el vehículo.