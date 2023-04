San Fernando, la ciudad española con mejor calidad del aire según la Agencia Europea de Medio Ambiente

Los isleños pueden presumir de que en San Fernando se respira muy bien. Lo dice una institución tan prestigiosa y relevante como es la Agencia Europea de Medio Ambiente, que esta semana ha publicado su informe sobre el estado de la calidad del aire.

El estudio –era de prever– arroja preocupantes resultados e insiste en las consecuencias que la creciente contaminación tiene para la salud de las personas pero también distingue a La Isla como la ciudad española con mejor calidad del aire. Y la número 28 además en toda Europa. Con unos datos bastante buenos: San Fernando presenta entre 5 y 10 microgramos por metro cúbico de concentración de contaminantes a la hora de analizar la materia particulada (PM), lo que según la clasificación que hace la OMS (Organización Mundial de la Salud) equivale a un nivel fair, que puede traducirse como equilibrado.

Así que La Isla es la ciudad española (de las estudiadas, 375 en toda Europa) que mejor calidad del aire tiene. O lo que es lo mismo, que menos contaminación atmosférica presenta según los datos recopilados en este informe europeo sobre el estado de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente en 2021 y 2022 (para los contaminantes regulados en relación con los estándares de calidad del aire de la UE y los niveles de referencia de la OMS).

En este peculiar ranking le siguen, curiosamente, Santiago de Compostela, que ocupa el puesto 29 en Europa; Ceuta, el 52; y Elda, en Alicante, que se queda en el 64.

Por el contrario, en el otro extremo –el de las ciudades con peor calidad del aire– estarían Castellón de la Plana, en el puesto 300 de las 375 ciudades europeas analizadas; Córdoba, 271; y A Coruña, 268.

Los buenos resultados de La Isla tienen, sin duda, mucho que ver con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz que rodea por completo al municipio así como por el entorno de caños y marismas del humedal costero, donde conviven además 3 de las 4 especies de fanerógamas marinas de Europa formando parte de su ecosistema, que entre otras cosas actúan como sumideros de carbono y ayudana mitigar el efecto invernadero.

Los isleños, de los que mejor respiran en Europa

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que se ha publicado esta semana y que sitúa a San Fernando como la ciudad española con mejor calidad del aire seguida de Santiago de Compostela refrenda los datos que diariamente recopila la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul a través de la llamada Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía, que tiene en San Fernando una de las 108 estaciones que se reparten por toda la comunidad autónoma.

Los resultados recopilados diariamente por este punto de control ambiental –que pueden consultarse a través de internet– inciden además en el óptimo estado de la calidad del aire que presenta San Fernando y que pueden extrapolarse a los municipios cercanos pertenecientes también al entorno del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Así que la contaminación atmosférica –es algo que evidencian los datos recopilados y los distintos informes científicos– no es ningún problema en La Isla. Al menos, por el momento. Eso, claro está, no significa que no existan otras preocupaciones ambientales como la sequía. Pero por el momento los vecinos de San Fernando pueden presumir de ser lo que mejor aire respiran en toda España y buena parte de Europa, que no es poco.