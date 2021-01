Vecinos de San Onofre en San Fernando se quejan de inundaciones por las fuertes lluvias del miércoles

Vecinos de San Onofre han mostrado su preocupación por que una vez más con la llegada de fuertes lluvias se han producido inundaciones en la zona, en concreto en el tramo cercano a la confluencia con la calle Santo Entierro. Se quejan de que los trabajos realizados en la zona no han servido para eliminar los problemas de evacuación de pluviales.

En los vídeos grabados por algunos de los vecinos puede verse cómo el miércoles en torno a las tres de la tarde los desagües de la zona no tuvieron capacidad para absorber la cantidad de agua de lluvia que había caído, por lo que se fue acumulando llegando a anegar la calzada y la acera hasta el borde del escalón de las vivienda, e incluso entrando en algún caso. "También entró agua por los bajantes", señala uno de los afectados.

Los vecinos protestaron en septiembre por que el conducto que de manera provisional desaguaba en la parcela trasera estaba siendo tapado con la construcción de un bloque viviendas y reclamaron una solución para no sufrir nuevas inundaciones. El Ayuntamiento elaboró un proyecto para la evacuación de las aguas procedentes de la calle Santo Entierro y a principio de noviembre informaba del inicio de la actuación.

Los vecinos critican que la intervención ejecutada no ha servido para acabar con el problema, pues de nuevo con fuertes lluvias sus viviendas y la zona se han visto afectadas una vez más, esta vez el pasado miércoles, " y menos mal que fue durante el día y no por la noche". "Fue un lavado de cara y no ha servido para nada", advierte el vecino.

Ante esta situación, los vecinos de San Onofre, del tramo entre Santo Entierro y la avenida de la Marina, reclaman al Ayuntamiento que tome las medidas oportunas para acabar con las inundaciones.