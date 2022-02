Sandra Doval, investigadora: "Con números se pueden explicar procesos cerebrales complejos"

"No me esperaba esta acogida con tantas fotos de la infancia. Es un choque emocional importante volver a casa y poder inspirar a otros niños y niñas, que parten de donde yo lo hice. Me siento una privilegiada". Sandra Doval Moreno, una de las investigadoras que ha participado en las actividades del colegio Casal Carrillo por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se mostraba entusiasmada por esta cita en su antiguo colegio. El jueves participaba con otras mujeres en una charla con los alumnos para potenciar el gusto por la ciencia y la investigación y el viernes volvía al centro para explicar su trabajo. Doval es investigadora predoctoral de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y su campo de estudio es la Neurociencia Cognitiva.

"Estudio las señales electro fisiológicas del cerebro. Básicamente, cómo se conectan y cómo se comunican las neuronas de nuestro cerebro. El fin es poder caracterizar cómo cambia el cerebro, su potencia a lo largo de la vida, y poder predecir con algoritmos de inteligencia artificial el desarrollo de futuras enfermedades, como puede ser el alzheimer, en la que mi laboratorio es de los mejores de España", detalla. Su campo, en concreto, es la caracterización en personas sanas, con una aplicación potencial en la detección de enfermedades de neurodesarrollo.

Su deseo de estudiar Psicología, confiesa, nació en el Casal Carrillo donde observaba el trabajo de la psicóloga del aula de Educación Especial en algunos recreos cuando estaba en sexto de Primaria. "Yo decía "quiero hacer lo que tú haces. Me parece el mejor trabajo del mundo". Llegaba a casa y se lo decía a mis padres. Me dejaba ponerme con los niños y aprendía mucho", cuenta.

A eso se unió que era una niña muy curiosa, con muchas preguntas, que llegado un momento google no le devolvía respuestas. Entonces pensó que era ella la que debía buscarlas y descubrirlas. "Ese camino me ha llevado ahora a dedicarme a la investigación", asume.

En la Facultad de Psicología sumó a esos intereses la fascinación por el poder de los datos. "El decano de la facultad entonces, Manuel Antonio García Cedeño, me dio una asignatura de Estadística y me encantó, podíamos cuantificar cómo de excéntrica es una persona o su coeficiente intelectual. Para mí era una maravilla: con números podíamos dar explicaciones a procesos cerebrales tan complejos. Me propuso ser alumna colaboradora y a partir de ahí empezó todo. Decidí formarme más en estadística, me marché una temporada a Irlanda a formarme en señales cerebrales y luego fui a Madrid a hacer un máster en estadística y otro en Inteligencia Artificial. Actualmente estoy haciendo mi doctorado, y tengo labores docentes en la Universidad Complutense de Madrid", resume sobre esta intensa trayectoria. No en vano apenas tiene 26 años, y ya está considerada una de las diez jóvenes con más talentos del país del programa Celera.

Sandra Doval era consciente de la necesidad de formarse fuera para poder avanzar en su campo. "Fue un sacrificio marcharme, soy una persona muy familiar, y estar lejos de mi familia me cuesta mucho. Pero si queremos hacer investigaciones de calidad, tenemos que ser versátiles y aprender cómo se hacen las cosas en otros lugares, lo que nos permite después tener otro tipo de herramientas para los problemas que intentamos resolver", asume.

En Irlanda aprendió a manejar programas que ahora le sirven, tiene planes para viajar a Alemania "para aprender en otra empresa otro tipo de algoritmos que potencialmente puedo aplicar en mi tesis". Lo considera una inversión de tiempo para lograr en el futuro la recompensa de poder solicitar una plaza en la UCA "y tener la suerte de volver a casa". La directora del Casal Carrillo, Milagrosa Acosta, la ponía de ejemplo para los estudiantes. "Era una alumna brillante, podéis ser igual que ella", les animó en estas actividades enmarcadas en el proyecto Infaciencia 4, que desarrolla la UCA, para fomentar la vocación científica, especialmente entre las niñas.

En el laboratorio donde trabaja, cuya línea principal de investigación es el envejecimiento patológico, y concretamente el alzheimer, cuentan con una máquina, una magnetoencefalografía –hay dos en España, la otra en Bilbao–, con la que pueden medir en tiempo real la actividad del cerebro, "que es lo que yo hago en mi tesis". La razón es sencilla: "Siempre he pensado que para todas las funciones que el cerebro cumple en el día a día sabemos muy poco, hay incógnitas y no tenemos respuestas. Es un campo que necesita ser muy estudiado porque junto con las cardiopatías son los problemas que más nos encontramos en el futuro, cuando vamos envejeciendo".