Investigadoras en el colegio Casal Carrillo de San Fernando: "Que no os impidan ser lo que queráis"

Seis investigadoras de Ciencias del Mar, Neurociencia, Ciencias Experimentales, Humanidades y Ciencias Jurídicas han expuesto en el colegio Padre Casal Carrillo su experiencia profesional y el camino recorrido, para defender la importancia de la vocación y de desechar los comentarios de quienes dudan de los logros que cada persona, sobre todos las mujeres y los obstáculos que puedan encontrar, puede alcanzar. Su presencia en el centro, que se enmarca dentro del proyecto Infaciencia 4 que coordina la Universidad de Cádiz (UCA), entre otras universidades, coincide con la conmemoración hoy del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

"Son investigadoras internacionales, de reconocido prestigio, que hablan en inglés especializado, con tecnicismos. Pero la universidad también tiene la misión de llegar a los niños, a los jóvenes. La ciencia cuando uno tiene vocación, quiere conocer, puede ser un gran compañero de viaje", ha defendido la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la UCA, María Jesús Mosquera, una de las científicas que se dirigió a los alumnos en esta cita.

Sandra Doval Moreno, ex alumna del Casal Carrillo e investigadora predoctoral de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, ha tomado la palabra la primera para explica cómo se interesó por la Psicología en el colegio observando a la psicóloga que trabajaba en el aula de Educación Especial del Centro. Por eso estudió Psicología y con una beca se marchó fuera, lo que le permitió tener contacto con el departamento de Metodología donde se cuantifica la conducta humana. Ahora trabaja en un laboratorio en Madrid donde se observa cómo funciona el cerebro de las personas en tiempo real. "Estudio a personas desde niños hasta mayores, cómo funcionan sus cerebros para poder anticiparnos, prevenir, el desarrollo de futuras enfermedades, como por ejemplo el alzheimer", ha detallado.

También estudia el funcionamiento del cerebro Carmen Castro González, catedrática del departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. "A veces el cerebro humano se daña por una enfermedad de desarrollado, por factores ambientales o por accidentes", ha comentado para poner un ejemplo con el personaje de Dori de la película Buscando a Nemo. "Tenía problemas de memoria. Le faltaban neuronas, las células del cerebro, y no podía recordar las cosas. Pues nosotros buscamos la forma de que le aparezcan neuronas nuevas y pueda conseguir memorizar las cosas", ha explicado de manera sencilla.

Tanto Doval como Castro animaron a los niños a que se dedicaran a la ciencia. "Este mundo maravilloso", en palabras de la catedrática. "Que nunca nada os impida ser lo que queráis, no hay límites", según la ex alumna del centro.

"Lo que queráis hacer, lo podréis hacer", ha lanzado de mensaje Carmen Morales Caselles, investigadora de excelencia de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Morales ha reconocido que su vínculo familiar con el Mar Menor, en el que vio como la vida marina iba reduciéndose, le animó a estudiar Ciencias del Mar y un doctorado en Contaminación Marina –con una beca estudio el vertido del Prestige y los vertidos continuos en la Bahía de Algeciras, igual de dañinos ambos para el medio ambiente–. Tras un periplo en otro campo en el extranjero y su vuelta a la investigación, en Cádiz estudia sobre la distribución de basura marina y microplásticos.

La catedrática de Derecho Civil de la UCA María Dolores Cerdilla Garzón estudia los conflictos que se generan en las relaciones de las personas cuando llevan a cabo su vida cotidiana. "No estoy en un laboratorio pero me dedico a cuestiones que también son importantes para la sociedad", ha destacado Cerdilla, que se refería a que en Derecho "pensamos los problemas que hay en la sociedad, y le decimos al legislador, el Congreso de los Diputados, y a los jueces cómo deben solucionar esos conflictos para que se respeten los derechos de las personas. No siempre nos hacen caso", ha admitido. Como ejemplo puso que durante año los investigadores de Ciencias Jurídicas insistieron en la necesidad de legislar sobre la custodia compartida o cómo ahora defienden el derecho de los menores transgénero.

También se ha dirigido a los niños Ana María Niveau de Villedary y Mariñas, profesora titular de Prehistoria y directora del grupo de investigación Phoenix Mediterránea, que exponía las razones que le llevaron a estudiar Historia y a dedicarse a la Arqueología: haber nacido en Cádiz, una ciudad fundada por los Fenicios que se siente orgullosa de su pasado, su deseo de trabajar en el Museo de Cádiz y el amor por la historia inculcado por algunas de sus profesoras. "Lo importante es la vocación, con ella podemos llegar a lo que queramos. Podéis ser lo que queráis", ha dejado claro ante el alumnado.