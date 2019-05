El dato la convierte en una de las obras más visitadas de las últimas décadas en San Fernando. Y eso que han sido unas cuantas las que han abierto sus puertas para mostrarse a los ciudadanos, especialmente cuando se avecinaban elecciones municipales: el Castillo de San Romualdo, el Parque de la Historia y el Mar...

En torno a 1.400 personas han pasado por el Ayuntamiento para conocer el resultado de la rehabilitación iniciada en el año 2016 desde que el equipo de gobierno pusiera en marcha estos recorridos guiados con el propósito de mostrar a los isleños el resultado de una intervención monumental en todos los sentidos: desde el alcance de la inversión millonaria al ámbito de la recuperación patrimonial de un edificio que es toda una seña de identidad de San Fernando. Ha sido, qué duda cabe, la obra estrella del mandato que acaba de terminar. Y en el que ahora se dispone a comenzar toca rematar la faena y acometer la esperada mudanza de vuelta de las distintas áreas y servicios municipales. Será una de las prioridades: volver a poner en marcha el Ayuntamiento.

La cifra de visitas da buena cuenta del éxito de la iniciativa, cuya respuesta ha aplaudido con entusiasmo el ejecutivo municipal, satisfecho de haber hecho pedagogía con la rehabilitación del Ayuntamiento, con el trabajo realizado por el equipo de Alt-Q que coordina Francisco Márquez –la dirección facultativa– y con la adjudicataria de las obras. Hay que tener en cuenta que estas visitas, por las condiciones propias de la obra, se llevan a cabo en grupos reducidos –de 40 personas como máximo– y tan solo dos veces por semana, bien en horario de tarde o bien los sábados por la mañana.

De esa forma se intenta no interferir en el normal desarrollo de la obra, a la que ya le queda poco para acabar definitivamente. De ahí que alcanzar un millar y medio con visitas organizadas semanalmente cada semana desde principios de año tenga cierto mérito. Y, desde luego, deja bien claro el interés de los isleños por conocer la rehabilitación por dentro y por saber cómo ha quedado el Ayuntamiento, que cerró sus puertas en el verano de 2006. Y no había vuelto a abrir sus puertas desde entonces hasta ahora. Así que para los ciudadanos que han tenido la oportunidad de participar en estas visitas, pasear por sus pasillos y dependencias interiores completamente remozadas, ha sido todo un redescubrimiento del edificio que paradójicamente lleva toda la vida a su lado. Pocos son los que no han salido contando maravillas de la intervención. El resultado de la obra, satisface a la inmensa mayoría.

Pero las visitas no han terminado con las elecciones municipales ni con el final del mandato. Fuentes del equipo de gobierno confirmaron ayer a este periódico que los recorridos guiados abiertos a la ciudadanía seguirán en marcha ya que el objetivo es enseñar la obra y dar a conocer la rehabilitación por dentro a todos los isleños que lo deseen. Y, por el momento, sigue habiendo interés: la gente se sigue apuntando para ir a ver la obra del Ayuntamiento. Así que los recorridos guiados se mantienen siguiendo el mismo ritmo que se ha llevado hasta ahora.

Para participar en estas visitas es necesario solicitarlo con antelación, bien de manera presencial a través de la Oficina de Turismo (Real, 26) o bien a través de una dirección de correo electrónica específica.