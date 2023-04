San Fernando se suma a la campaña del Día Mundial del Parkinson: 'Dame mi tiempo'

Un año mas, la asociación Párkinson Bahía de Cádiz ha alzado la voz un 11 de abril para dar visibilidad a un amplio colectivo de personas afectadas por una enfermedad que, a pesar de ser la segunda en prevalencia, sigue rodeada de estereotipos y siendo una gran desconocida para una inmensa mayoría.

Usuarios, familiares, profesionales sanitarios, representantes de otras entidades de ayuda mutua y administraciones -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía- han arropado el acto central organizado en La Isla -la entidad es de ámbito provincial- con motivo de este Día Mundial del Parkinson, que se ha celebrado en las instalaciones municipales del centro de congresos.

Dame mi tiempo es el lema que ha dado nombre a la campaña lanzada en este 2023, que pone el acento en los problemas que las personas con Parkinson se encuentran en su día a día en sus relaciones sociales, a la hora de desenvolverse en un mundo que en la mayoría de las ocasiones no es consciente de sus problemas.

"Este año os pedimos algo diferente con esta campaña: os pedimos tiempo. Pero no vuestro tiempo, sino el nuestro. Os pedimos que nos respetéis nuestro tiempo, que sepamos respetar el tiempo que las personas con Parkinson requieren a la hora de desenvolverse en su día a día", ha explicado Lola Garzón, directora de la entidad.

"Si no es así, si no se respetan estos tiempos, la sociedad no es empática, la sociedad no es sensible. Y tendemos a que nuestro colectivo se aísle socialmente. Es necesaria la empatía, la sensibilización y que se respeten los tiempos de las personas con Parkinson".

Con la campaña -ha recordado también Joaquín Izquierdo, presidente de Párkinson Bahía de Cádiz- se pretende una sociedad más empática y comprensiva con las personas que tienen esta enfermedad, lo que a su vez permite "dignificar el colectivo y conseguir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva".

Durante el acto se ha proyectado también uno de los vídeos de la campaña en la que una persona con Parkinson narra los problemas que encuentra en sus relaciones sociales.

Más de 5.000 personas con Parkinson en la provincia

El Parkinson, se ha recordado también durante la conmemoración, es la segunda enfermedad neurodegenerativa que existe después del Alzheimer, y se estima que lo padecen unas 160.000 personas en España, 22.000 en Andalucía y más de 5.000 en la provincia de Cádiz.

La campaña, como ha apuntado Garzón, persigue el doble objetivo de visibilizar el Parkinson y también de propiciar "un cambio en la sociedad".

"La concepción social del Parkinson y, en consecuencia de las personas afectadas, está altamente afectada por estereotipos y prejuicios que solo tienden a reforzar la estigmatización, esto es, la asociación en el imaginario colectivo del Parkinson a una representación que no se ajusta a la realidad de las personas afectadas", se ha apuntado al dar lectura al manifiesto del Día Mundial del Parkinson por parte del presidente de la asociación y de un usuario del centro de día.

También, entre las reivindicaciones del colectivo, se ha insistido "en la importancia de reducir los tiempos de asistencia sanitaria, el tiempo que las personas tardan en recibir el diagnóstico, el tiempo que las personas esperan para ser derivadas a neurología o el tiempo que espera hasta la siguiente consulta".

Párkinson, "parte fundamental de la ciudad"

El acto ha contado también con la intervención de la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, que ha insistido en que el objetivo de la Junta de Andalucía "es mejorar en lo posible a atención y el seguimiento de la enfermedad del Parkinson".

"Ganarle la partida a la enfermedad es todavía parte del futuro, pero no por ello podemos dejar de pensar en el presente", ha afirmado también Colombo tras recordar la importancia de la investigación "para incorporar nuevos tratamientos y terapias que mejorarán la calidad de vida de las personas que tienen Parkinson".

También ha aludido a la reciente puesta en marcha de la Dirección General de Humanización y ha insistido en la necesidad de ir "de la mano" con las asociaciones y con los pacientes.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado el trabajo de la asociación Párkinson Bahía de Cádiz y ha afirmado sentirse "muy orgullosa" de una entidad que es "parte fundamental de la ciudad".

"Desde el gobierno de San Fernando queremos reiterar el apoyo municipal a esta lucha por visibilizar esta dolencia cuya presencia ha ido aumentado en nuestra sociedad a pasos de gigante", ha apuntado la regidora isleña al aludir a la "responsabilidad" de dar la respuesta adecuada a las personas que tienen Parkinson.

La alcaldesa ha aludido también al proyecto del nuevo centro que la entidad construye en Camposoto, "un sueño compartido por la ciudad". "Hemos compartido ese reto", ha dicho Cavada al felicitar a la asociación por empuje dado a esa iniciativa y al reiterar su compromiso con las subvenciones municipales que, junto a Diputación, se han dado al centro: 700.000 euros en cuatro años.