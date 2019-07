Janer será un parque comercial impulsado por Ten Brinke, sociedad que a principios de año compró los terrenos a Zona Franca por 7,6 millones de euros. Esta semana se han conocido los últimos avances de la tramitación urbanística previa a la puesta en marcha de las obras.

El próximo viernes, la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar la revisión del proyecto de urbanización, un paso decisivo para que el desarrollo de estos suelos se convierta al fin en una realidad. El Ayuntamiento ha hablado en estos días de la creación de medio millar de empleos. Aunque estos planes chocan con el escepticismo de buena parte de La Isla.

Es comprensible.Precisamente, en este verano se cumplen 20 años exactos del cierre de la antigua escuela de artillería de la Armada que se levantaba en estos 65.000 metros cuadrados y por la que cada año pasaban numerosos alumnos. Y del proyecto se habla prácticamente desde el mismo momento que en 1999 se anunció el traslado de estas instalaciones militares a Cartagena sin que haya conseguido despegar en estas dos décadas.

Lo ocurrido en Janer, que lleva 20 años cerrado a la espera de un proyecto 'vendido' en repetidas ocasiones por distintas administraciones y de distinto color político, da cuenta de la medida de las cosas en La Isla. Hasta cuatro alcaldes diferentes han hablado del parque empresarial previsto en estos suelos.

Claro que ahora el desarrollo de estos terrenos está en manos de la iniciativa privada, así que se presume que los tiempos serán otros una vez que se cumplimenten los trámites urbanísticos que tocan. Ten Brinke, que planea invertir 20 millones de euros en este parque comercial, ha afirmado que tiene previsto terminar las obras en 2020, un plazo que a muchos les ha parecido demasiado corto a tenor del estado en el que se encuentra ahora mismo el proyecto. Janer, hoy por hoy, sigue siendo un solar donde solo se conserva el antiguo edificio de dirección, construido sobre una antigua batería que está protegida.

Fue, precisamente, en julio de 1999 cuando la escuela de artillería Janer despidió a los últimos alumnos y empezó a desmantelarse para completar el traslado a Cartagena que el Ministerio de Defensa había confirmado unos meses antes.

Su cierre supuso un punto de inflexión después de años reivindicando con insistencia la desafectación de suelos militares en tanto que despertó un amplio rechazo en San Fernando ante la pérdida de una nueva instalación de la Armada: se marchaban alumnos, oficiales, suboficiales... Y también sus nóminas.

A raíz de lo ocurrido con Janer el discurso empezó a cambiar al temerse la pérdida de toda una actividad económica vinculada a los militares, que de hecho posteriormente se confirmó con la desaparición de la mili y de otras unidades, como la Escuela de Infantería de Marina. Al ministro Trillo, que por entonces llevaba la cartera de Defensa, le valió ser declarado persona non grata en San Fernando.

Dos décadas después, los suelos de la antigua escuela de artillería siguen esperando que empiece a construirse lo que empezó siendo un centro de negocios para, a la postre, derivar en un nuevo parque comercial en el que Mercadona y McDonald’s se han convertido en las primeras firmas en confirmar su presencia. Esta vez, eso sí, parece ser la definitva.

El proceso emprendido en 1999 no ha sido fácil: ha sido necesaria abordar la desafectación de los terrenos, la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la compra de los terrenos por parte de Zona Franca y su posterior venta dada su incapacidad económica para llevar a cabo el proyecto que tanto se había hablado, una complicada intervención arqueológica que dio con una importante necrópolis.... No obstante, Janer ha pasado también por largos periodos de letargo, años en los que no se ha avanzado absolutamente nada.