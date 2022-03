Podemos San Fernando recrimina también al gobierno municipal la prórroga del contrato de ayuda a domicilio

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha recriminado al gobierno local la "aprobación unilateral" de prorrogar el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio con Claros SCA a pesar de su compromiso hace unos meses a la oposición y a las trabajadoras de no hacerlo. Una empresa -afirma la formación morada- que incumple "de manera sistemática" con las condiciones del contrato y de la plantilla, como la no remuneración de la formación, la falta de material técnico y de servicios como enfermería o fisioterapia, la no ejecución de la bolsa de horas adicionales y de limpieza, el desconocimiento del plan de conciliación por parte de las trabajadoras o la falta de uniformes, entre otras carencias denunciadas en multitud de ocasiones por la formación.

La portavoz de Podemos ha criticado además que esta prórroga se justifica en un expediente "que muestra fallos, inexactitudes y que no refleja para nada cuál es la realidad que viven las trabajadoras y cuál es la realidad de incumplimientos sistemáticos que esta empresa viene llevando a cabo".

Este expediente, señala Rojas, deja claro el "escaso seguimiento y control" que el gobierno hace del cumplimiento de las prestaciones del servicio y del contrato y señala la ausencia de mecanismos por parte del propio gobierno por corregir estas faltas de la empresa. Por ello, la formación morada propone al gobierno de PSOE y Cs la constitución de una comisión de seguimiento que fiscalice el cumplimiento del contrato junto a las propias trabajadoras y los grupos municipales de la oposición.

El comité de empresa recrimina además que se desconoce la resolución de sus denuncias presentadas hace meses precisamente por el incumplimiento de sus condiciones laborales y a quien aún no le han hecho llegar los expedientes a los que tiene derecho como denunciante.

Rojas ha señalado además que esta confirmación de la prórroga del contrato llega justo en la semana en la que se conmemora el 8M, día de reivindicación de los derechos de las mujeres, volviendo el gobierno de Patricia Cavada a confiar un servicio "tan importante como son los cuidados" a una compañía que incumple con los derechos laborales con sus trabajadoras.