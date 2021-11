El Pleno aprueba cuatro puestos de trabajo nuevos para el Ayuntamiento de San Fernando

La escasez de personal de la plantilla del Ayuntamiento es una preocupación constante de la oposición, que como ejemplo pone la Oficina de Atención a la Ciudadanía, algo que el propio gobierno isleño ha reconocido. De hecho, anunció que para paliar la situación trabaja en la contratación de una auditoría externa que analice la situación y proponga una nueva organización administrativa. Consciente de que no puede esperar a las conclusiones del informe, el equipo de gobierno ha optado por la creación de hasta cuatro puestos de trabajo nuevos, que todos los grupos municipales, excepto Vox, apoyaron en el último pleno.

Un técnico de administración general para el área de Seguridad Ciudadana, es decir, Policía Local; un técnico de administración general que se destinará a Intervención General, una psicóloga para la atención de mujeres del área de Mujer y un analista de sistemas para el departamento digital componen la lista de los nuevos puestos que se incluyen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio.

Además de esto, detalló el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en la última sesión plenaria, se opta por amortizar las plazas que no están cubiertas (por ejemplo, por las jubilaciones) pero que contaban con presupuesto reconocido y que ya no forman parte de la gestión municipal y por tanto no se iban a volver a ofertar. A eso se suma el cambio de la tipología de plazas vacantes que pasan a tener carácter funcionario y no laboral.

Para la concejala de Podemos Teresa Porras son pocas plazas dada la "deficiente atención en algunas áreas". Incluso hacía referencia en el debate a la afirmación del jefe del servicio de Recursos Humanos que asegura que "el Ayuntamiento está infradimensionado". De ahí que exigiera que se dote a la plantilla municipal de los efectivos necesarios. La edil de Podemos aplaudió que “por fin” se creara la plaza de psicóloga para el servicio de Mujer lo que permitirá atender a féminas víctimas de violencia de género sin necesidad de derivarlas a los servicios de otras instituciones.

Precisamente, esta fue la cuestión por la que Vox se abstuvo en el punto, al considerar que no hace falta un servicio específico sino que estas mujeres deben ser atendidas como hombres, niños o ancianos en una concejalía de familia. Este posicionamiento fue criticado por AxSí y por Conrado Rodríguez. El portavoz andalucista, Fran Romero, recordó que los servicios sociales ya atienden las incidencias de las familias pero que la problemática concreta de la violencia de género, "una cuestión cuantitativa con mujeres maltratadas, con mujeres asesinadas”, requiere del despliegue de políticas para corregir esa situación.

En cualquier caso, el portavoz ce Vox, Carlos Zambrano, se mostró satisfecho por que se dé un paso en el aumento de la plantilla municipal, aunque considera que se necesita "una profunda modificación". De la misma opinión es Romero que calificó la propuesta "poco ambiciosa e insuficiente”. También se pronunció el portavoz del PP, José Loaiza, en esa línea al hablar de "parche". Además, dejó claro que ahora debe concretarse en una oferta de empleo público pero además ejecutarse, algo que sigue sin hacerse con la de 2017.

El concejal de Presidencia precisó que ahora se negocia con los representantes sindicales esa oferta de empleo nuevo, que podría llegar a 20 plazas.