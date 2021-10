Quejas en San Fernando por la falta de personal municipal y la merma de los servicios

El Ayuntamiento de San Fernando nunca ha sido una administración sobredimensionada en su plantilla de trabajadores. Eso, que durante años pudo suponer un buen equilibrio del capítulo I dentro del conjunto del presupuesto municipal, se ha convertido con el tiempo en un hándicap al haberse reducido el personal, especialmente por las jubilaciones, sin que se hayan cubierto las vacantes. Las críticas han arreciado en estos días ante la evidencia de las carencias que sufre la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Aunque no es el único servicio, advierten oposición y sindicatos, que se ve afectados por estas circunstancias.

En el pleno del jueves el debate sobre la situación en que se encuentra el Consistorio se desarrolló en varios actos. Surgió cuando se informaba a la Corporación de los informes de reparo de Intervención, que menciona en el caso de los contratos para el pintado de farolas. "Se lo decíamos desde el inicio del mandato: no tenemos técnicos, no tenemos personal para examinar la ejecución de las obras", recordó el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, que como el resto de grupos municipales de la oposición se refirió a esta cuestión como "un problema estructural" del Ayuntamiento. La preocupación es que esta merma de la plantilla municipal repercuta en los servicios que debe cubrir la administración local.

El tema volvió a estar sobre la mesa en la aprobación de la cuenta general de 2020. La concejala del Partido Popular (PP) Inmaculada Marín se detuvo en las consecuencias de la insuficiencia de medios humanos en el Ayuntamiento. "Se acumula el retraso en las gestiones, la falta de agentes para cubrir turnos genera inseguridad ciudadana y hay un insuficiente ejecución del presupuesto por imposibilidad de gestión. El interventor advierte en sus informes de 2020 que falta personal en su servicio lo que hace imposible la función de control permanente, especialmente de los contratos de obras. El servicio de Contratación se afana en presentar los mejores precios para que luego los costes finales se incrementen por la falta de control. No se puede seguir manteniendo este sobrecoste", expuso.

La edil popular hacía referencia a un comunicado de la sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando que criticaba que el gobierno no tomara medidas contra la merma de la plantilla. Según sus datos, en los últimos 6 años el número de trabajadores se ha reducido en 59 personas: de 443 en 2015 se ha pasado a 384. Son 62 plazas por cubrir, que hace que a pesar del esfuerzo de los trabajadores los servicios a los ciudadanos sufran. Ponen varios ejemplos, como que el registro municipal no tiene citas hasta enero de 2022, que solo haya seis técnicos en el área de Servicios Sociales, lo que conlleva que la tramitación de ayudas a la dependencia y otros asuntos tenga que esperar cita hasta enero; que la carencia de policías locales perjudica la seguridad ciudadana, "en determinadas fechas no había ni un solo agente de servicio en la calle"; o que algunos colegios de Primaria carecen de conserje.

Una de las moción que presentaba el grupo de Andalucía por Sí (AxSí) se centraba, precisamente, en pedir soluciones para mejorar el servicio de Atención a la Ciudadanía. El portavoz, Fran Romero, se hacía eco de la "indignación" de los isleños por los excesivos plazos de la cita telemática para ser atendidos o las colas que se forman para acceder a la oficina. "Nos denuncian la tardanza para tratar temas delicados que tienen tiempo: bonos sociales, hipotecas, prestaciones de desempleo. Les invito a que vayan a la calle y escuchen a los que están en la cola", comentó.

Romero señaló "la labor desbordada del servicio ante la falta de personal, sin que el gobierno lo haya resuelto cuando estamos a más de la mitad del ecuador del mandato. Sabían de la necesidad de dotar la plantilla y no se han dado prisa en los trámites, no fue hasta el 3 de septiembre cuando la junta de gobierno local aprobó las bases de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2018 y hasta el 17 de septiembre no rectificaron las de 2019 y 2020·”, se quejó.

Tanto la portavoz de Podemos, Ana Rojas, como la concejala del PP María del Carmen Roa apuntaron a la tardanza de dos, tres o cuatro o más meses para gestiones tan necesarias como el padrón. La edil popular criticó que la alcaldesa justificara las colas hace unos días por los trámites de las familias para presentar solicitud de becas a la Junta de Andalucía.

También se lo recriminó Romero más tarde en la moción de Vox que pedía medidas para solucionar la falta de personal municipal: la convocatoria de la mesa de contratación, un nuevo reglamento de contratación (el actual data de 1997 y solo permite contrataciones de seis meses y en circunstancias concretas), puesto que además "tiene un borrador sobre la mesa desde el año 2016"; y que saque adelante las distintas convocatorias de Oferta de Empleo Público pendientes.

Desde el gobierno –tanto la concejala de Empleo, Regla Moreno, como el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez– de insistió en que se trabaja para solventar esta situación. Las ofertas suman hasta 68 plazas, más de las vacantes mencionadas, puntualizó Rodríguez. El concejal socialista apuntó a la prohibición de reposición impuesta por el Gobierno de Mariana Rajoy como la razón de la merma de la plantilla.

"Cuando llegamos en 2015 nos encontramos una ciudad parada y nuestra prioridad fue ponerla en marcha, tuvimos que dejar a un lado la reorganización que necesitaba el Ayuntamiento. Ahora hemos iniciado el proceso de licitación para rediseñar la estructura organizativa del Ayuntamiento, que contemple una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), ficheros técnicos de cada puesto de trabajo y su valoración, además de nuevos sistemas de gestión", anunció.