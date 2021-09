AxSí advierte del colapso de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de San Fernando

Andalucía por Sí (AxSí) se ha hecho eco de la indignación que muchos isleños por los plazos excesivos de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de San Fernando, en concreto por el retraso en las citas previas telemática y por las grandes colas que se forman cada día laborable en torno al Ayuntamiento y en su interior.

"La labor de los funcionarios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía se ve desbordada ante el gran volumen de isleños que tienen que atender cada día y eso se debe a la más que evidente falta de personal, un problema que el equipo de gobierno de Cavada sigue sin solucionar cuando el actual mandato ha superado su ecuador", explica el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Fran Romero.

Una ciudadana, expone la formación, tenía cita para el 7 de enero de 2022 solicitada ayer martes para realizar unos trámites urgentes. "Esto no se puede permitir. Y hoy en la propia cola otros ciudadanos nos denunciaban la misma excesiva tardanza para trámites muy delicados y vitales como el bono social, prestaciones por desempleo e hipotecas, es decir, gestiones con plazo de las que dependen la subsistencia y el techo de muchas familias de La Isla", indica el líder de AxSí.

Romero lamenta que el gobierno municipal no se haya dado prisa en los trámites necesarios para reforzar la dotación de funcionarios municipales, a pesa de que "Cavada era buena conocedora de la necesidad". "Hasta el pasado 3 de septiembre no pasó por junta de gobierno local las bases que han de regir la convocatoria para cubrir distintas plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2018. Si en tres años solo se han abordado las bases de esta convocatoria mucho nos tememos que el actual mandato concluirá sin este necesario refuerzo. Esperemos que esta situación se corrija y que además se haga a través de la creación de empleo público estable y no mediante refuerzos temporales", comenta.

AxSí también señala la importancia de atender a los colectivos digitalmente vulnerables, aunque la administración electrónica haya venido para quedarse. Se refiere a mayores sin formación ni acceso a las nuevas tecnologías o familias en exclusión y afectadas por la brecha digital, para las que, se queja, el Ayuntamiento de la señora Cavada no facilita, ni intermedia, sino que "pone trabas a los derechos de los ciudadanos a ser informados, a presentar quejas, sugerencias o escritos". "Hay un claro maltrato y discriminación cuando no se comprende ni se respeta la importancia de la atención a la ciudadanía", insiste, para criticar que la alcaldesa tenga "otras prioridades alejadas de la calidad de la atención a los ciudadanos que es una medida clara de lo que vale la alcaldía de un ayuntamiento y de lo que le importan sus vecinos".

Fran Romero exige al equipo de gobierno de PSOE y Cs que articule los medios necesarios para que con carácter de urgencia se refuerce el personal de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y se mejore el servicio telemático de concierto de cita de este servicio para minimizar los tiempos de espera.