Párkinson insiste en pedir a la Junta que se sume a la financiación del nuevo centro de día de San Fernando

La Asociación Párkinson Bahía de Cádiz continúa con la construcción de su nuevo centro de día en Camposoto –justo al lado del nuevo centro de salud que también está en ejecución–. En septiembre la entidad inició la segunda fase de la obra, por lo que vuelve a insistir a la Junta de Andalucía en que se sume a la financiación pública de estas nuevas instalaciones. Ayer presentó el proyecto al nuevo delegado territorial Inclusión Social, Alfonso Candón, durante la visita que realizó a las dependencias actuales de la calle Concha Pérez Baturone para conocer el trabajo que desempeñan los 16 profesionales que componen la plantilla.

La directora de Párkinson Bahía de Cádiz, Lola Garzón, explicó al delegado territorial en esta primera toma de contacto desde su nombramiento el trabajo que desarrolla la asociación en su centro de día, el único que atiende de manera específica a personas afectadas por el párkinson en toda la provincia de Cádiz. "Son seis asociaciones provinciales pero ninguna tiene unidad de día, por lo que la demanda es muy alta", comentó. De hecho, Garzón reconoce que en nunca desde la apertura del centro han tenido tantas peticiones: desde septiembre acumulan 17.

"En los días posteriores al Día Mundial del Párkinson suelen llamar pidiendo información o vienen, y aumenta la demanda, pero como ahora no lo hemos vivido nunca", insiste. Eso hace más evidente la necesidad de contar con unas nuevas instalaciones, sin tener que optar por proponer a los interesados que acudan dos días en lugar de los cinco que piden, "para que no se queden en sus casas esperando plaza y poder cubrir las necesidades más urgentes". Alfonso Candón –que ya acudió como diputado provincial hace unos años– conoció de primera mano el trabajo que se hace de fisioterapia, de estimulación cognitivas –a través de las nuevas tecnologías– y de psicomotricidad. Ayer se centraban en hacer unas figuras con un cilindro de cartón de rollo de papel y unos hilos de lana, un ejercicio de psicomotricidad fina.

"Esta asociación se creó para llegar a donde no podía la administración. El compromiso es atender a todas estas personas", deja claro la directora. Por eso, decidieron empezar a hacer realidad su proyecto, a pesar de no contar con toda la financiación. El terreno, rememoró, se les cedió en 2006 y no fue hasta 2020 que iniciaron su construcción. Esta se centró en la primera fase en la edificación de la estructura de hormigón. En septiembre se puso en marcha la segunda fase, que será la última, con las primeras tareas de hacer los revestimientos. "Es el primer capítulo de la segunda fase", aclara Lola Garzón.

El proyecto arrancó con financiación propia y con las aportaciones del Ayuntamiento y la Diputación. "Desde 2020 y el compromiso del Pleno, el Consistorio nos ha dado 90.000 euros cada año", precisa. A eso se unen los primeros 100.000 euros de la Institución Provincial que se completaron con 50.000 euros los dos años siguientes. "Ya he solicitado con registro que este año también nos den una ayuda, que sale del área de Presidencia", añade, y por supuesto se espera contar con la partida municipal.

La implicación económica de la Junta de Andalucía, defiende, sería esencial para seguir avanzando. Se lo demandaron al anterior responsable de Inclusión Social y tenían su compromiso; por eso ahora se lo vuelve a pedir al nuevo delegado territorial. La gerencia está a la espera, además, de una convocatoria por parte de la Administración andaluza para tratar este asunto. El nuevo centro, expuso a Candón, será un referente autonómico y nacional, "no existe uno igual", y les permitiría atender la "demanda real", "no hablamos de previsiones", matiza.