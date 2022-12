Papá Noel recorre San Fernando una nueva Navidad perseguido por la ilusión de los más pequeños

Papá Noel recorre San Fernando una Navidad más perseguido por la ilusión de los más pequeños. Lo hace sobre una calesa tirada por cuatro caballos blancos. Su paseo por la ciudad, organizado por Acosafe, abre una tarde de eventos de Navidad, como la zambomba que protagoniza Así canta Jerez en Navidad, y el pasacalles con el que Asihtur y Asihtur Comercio se suman a estas fiestas.

Ayudado por mamá noel y una elfa, Papá Noel lanza a diestra y siniestra caramelos. Se lo reclaman a un lado y otro de las calles los más pequeños, pero sobre todo los adultos, que saben disfrutar como niños de ocasiones como esta. El coche de caballos en el que recorre La Isla está dirigido por dos cocheros uniformados. El toque navideño lo aportan las guirnaldas vegetales y de luces que la adornan, y por supuesto la vestimenta del protagonista de la cita.

El cortejo anuncia su llegada unos minutos antes con el sonido de la batucada que lo abre, una decena de jóvenes que animan a los presentes a bailar al ritmo de sus instrumentos de percusión. Tras ellos, un coche de época transporta a Mickey Mouse y Minnie, que exultantes saludan y reciben la alegría de los menores.

En la comitiva no faltan Elsa de Frozen, Buzz Lightyear y Buddy, la Bella y la Bestia, el genio de Aladdin o el pato Donald. Algunos padres animan sus hijos a chocar las manos con los personajes. Otros no pierden la oportunidad de hacer fotos y selfies para el recuerdo.

El baile lo pone un grupo de animación que se mueve al ritmo de la música. Cuando los acompañantes les entregan unos paraguas que forman parte del atrezzo para la performance, una señora se acerca a preguntar si los reparten. Su familia se ríe por la ocurrencia.

Durante todo el recorrido Papá Noel está bien arropado, no en vano muchos han optado por perseguirlos por la ilusión que hace a los niños, también a los grandes, pero también para hacerse con una gran provisión de caramelos. Al llegar a la parte superior del Parque Almirante Laulhé, giran a la derecha para coger por Doctor Revuelta Soba, algo no previsto inicialmente. Los interesados no dudan en acercarse a los agentes de Policía Local que controlan el tráfico y la seguridad para saber cuál es el itinerario.