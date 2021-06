El PSOE de San Fernando apoyó a Susana Díaz con algo más del 57% de los votos en las primarias

El 78% de los militantes del PSOE de San Fernando llamados a las urnas para las primarias del partido acudió a votar ayer domingo. De ellos el 57% apoyó a Susana Díaz, la candidata respaldada por la Secretaría General de la formación isleña, en una clara postura a contracorriente de la agrupación local respecto a la provincia de Cádiz.

Hasta 123 votos de la militancia de San Fernando consiguió la secretaria general de los socialistas andaluces en su lucha por ser la aspirante del partido en las próximas elecciones autonómicas. Con esos números se hizo con el mayor respaldo, quedando el alcalde de Sevilla, Juan Espada -que finalmente se alzó con la victoria en este proceso andaluz-, por detrás.

Sus números no son nada desdeñables, sin embargo, si se tiene en cuenta que dirigentes como Cavada, o los ex secretarios generales Fernando López Gil y Jaime Armario se habían posicionado claramente a favor de Díaz. En concreto Espada logró ayer 84 votos, algo más de dos tercios del total de los logrados por su principal rival. Esto fue un 39,25% de los votos emitidos, frente a al 57,47% de la ganadora en la agrupación isleña. El tercero en discordia, Luis Ángel Hierro, no logró ni un 1% con dos votos en su haber. El recuento arrojó 5 votos en blanco.

Desde el PSOE de San Fernando se destaca la participación de la agrupación en las primarias, que llegó al 78% del censo, con la opción de Susana Díaz como la más votada. Ese escrutinio refuerza, a su juicio, el liderazgo de la Secretaría General isleña entre su militancia por ese respaldo mayoritario a su candidata, uno de los más altos a la líder de los socialistas andaluces, sobre todo entre las ciudades importantes.

"Desde el PSOE de San Fernando consideramos que uno de los aspectos más reseñables de la jornada del domingo es que la militancia pudo votar en libertad y con la vista puesta en la mejor de las opciones para el espacio regional del socialismo, tratando de buscar al mejor candidato para la Junta de Andalucía", señalan. Por eso, a partir de ahora, hablan de unidad "para trabajar para recuperar el Gobierno andaluz y para lograr que Juan Espadas, al que felicitamos por el resultado obtenido, sea el próximo presidente de la Junta", dejan claro.