El PP de San Fernando denuncia que sigan las barreras arquitectónica tras las obras en algunas calles

El Partido Popular (PP) de San Fernando recrimina al gobierno local que no contemple la eliminación de las barreras arquitectónicas en las obras de asfaltado y reurbanización que se están ejecutando en algunas calles de la ciudad.

La concejala popular Malu del Río expone dos casos, "aunque no los únicos", como ejemplo de la "falta de sensibilidad" hacia las personas con movilidad reducida que evidencia, a su juicio, el equipo de gobierno de Patricia Cavada. Se trata de las obras desarrolladas para el reasfaltado de las calles José Ramos Borrero y Benítez Morera.

En ambos viales, advierte la edil del PP, continúan existiendo los mismos obstáculos a la movilidad previos al inicio de las obras. "Es muy triste la forma de actuar de PSOE y Ciudadanos, máxime cuando no desaprovechan ninguna ocasión de proclamarse como gobierno empático y sensible. Nada más lejos de la realidad", apunta.

"Lamentamos que en la manera de gestionar la ciudad que lleva a cabo la alcaldesa del PSOE no tengan cabida los isleños que cuentan con problemas de accesibilidad. Somos muchos los que tenemos dificultad para movernos con libertad por las calles de San Fernando y, lo peor de todo, es que tenemos al frente del Ayuntamiento a personas que, pese a que es su obligación, no hacen nada por acabar con una situación totalmente injusta, que discrimina a los ciudadanos en función de sus capacidades", afirma.

Del Río critica y censura las formas de la alcaldesa cada vez que se cuestiona la actuación municipal en materia de accesibilidad, y en concreto la acusa de responder "con aspavientos verbales". "No soporta que le digan la verdad, que la realidad de San Fernando no es idílica, por mucho que nos pese, y que tenemos a un gobierno muy poco sensible al frente del Ayuntamiento", insiste.

"Se le informa que no es cuestionable el trabajo de este gobierno en materia de la accesibilidad y movilidad de las personas con movilidad reducida", es una de las coletillas que suele incluir Cavada a las cuestiones planteadas por la concejala popular, expone la formación. "Ya ni siquiera se nos permite cuestionar lo evidente. Cavada quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Pues, aunque le pese, desde el PP seguiremos defendiendo la libertad y la igualdad de todos los isleños, sin discriminación alguna. La verdad solo tiene un camino, y ese sí que es accesible universalmente", deja claro.