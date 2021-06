El PP de San Fernando acusa a Cavada de haber metido la pata con el gálibo del nuevo puente sobre el caño

"El tándem formado por Patricia Cavada y Claudia Márquez es tóxico para la ciudad", ha afirmado hoy el portavoz del PP de San Fernando, José Loaiza, al referirse al problema del gálibo del nuevo puente que cruzará el caño de Sancti Petri y que se incluye en el proyecto para la construcción de un nuevo sendero que unirá La Isla y Chiclana a través del Parque Natural.

Aunque se trata de un proyecto que ejecuta la Junta de Andalucía con fondos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada), el gobierno isleño -han recordado los populares- es directamente responsable de lo ocurrido al no haber advertido durante la redacción y tramitación de dicho proyecto de que dicha pasarela precisaba de más altura, algo que era competencia suya como administración.

Loaiza, de hecho, ha recordado que el proyecto fue remitido en su día al Ayuntamiento precisamente para evitar este tipo de cuestiones. Sin embargo, lamenta, "no se hizo nada". "Solo consultó a la Junta por la utilización de una pasarela metálica pero no dijo nada del gálibo", ha precisado el presidente del PP de San Fernando al recriminar la "incapacidad" del ejecutivo y acusarle de "haber metido la pata" y "encima pedir responsabilidades a la Junta". "Todo lo que tocan Cavada y Claudia Márquez lo estropean", ha recriminado Loaiza.

El proyecto, subrayan los populares, fue además aprobado por el pleno y existe un convenio para su ejecución que se firmó con antelación a la puesta en marcha de las obras. Así que hubo oportunidades de sobra antes de que comenzaran los trabajos para advertir de la necesidad de que el gálibo del puente precisaba de más altura para garantizar la navegación en el caño de Sancti Petri, algo que ahora -reconoce Loaiza- tiene difícil solución.

"La solución pasaría por hacer un modificado de proyecto, lo que además de incrementar el coste de las obras precisaría de la tramitación de todas las autorizaciones de Medio Ambiente, Costas y Parque Natural", un trámite que requiere de unos tiempos imposibles ya que la obra se ejecuta con subvenciones europeas. De hacer este modificado, ha señalado Loaiza, se correría el peligro de perder los fondos. "Tendrá que hacerlo el Ayuntamiento, porque es el que ha asumido la plataforma con el convenio, cuando acaben las obras".

Así que el PP ha responsabilizado directamente a Cavada y a su concejala de Urbanismo, Claudia Márquez, de lo ocurrido con el proyecto del sendero que unirá La Isla y Cádiz por no haber revisado debidamente el proyecto y contrastado todos los datos técnicos que requería. "Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento haya dado el visto bueno al proyecto y ahora diga que no les vale el puente", afirma Loaiza.