El puente sobre el caño de Sancti Petri incluido en el sendero entre San Fernando y Chiclana necesita más altura

El Ayuntamiento de San Fernando ha solicitado a la Junta de Andalucía, en concreto a la Delegación Territorial de Fomento, que modifique un aspecto concreto del proyecto del itinerario de conexión peatonal y ciclista entre San Fernando y Chiclana de la Frontera a través del caño de Sancti Petri para no poner en riesgo la navegabilidad en la zona y, por ende, el desarrollo de la ciudad asociado al turismo náutico y deportivo y a las actividades relacionadas con él. Los trabajos de esta actuación ya se están ejecutando y cuentan con una inversión de 2,6 millones de euros de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado que el gobierno municipal ha realizado esta petición al ejecutivo andaluz después de que el Consistorio recibiera una comunicación por parte del Club Náutico Gallineras en la que trasladaban su inquietud ante la insuficiencia de altura del gálibo previsto en el vano central del puente que cruza el Caño de Sancti Petri.

Para los miembros del club, el diseño de ese gálibo debía ser de tres metros de alto, y no de dos como está planteado actualmente, para no impedir la navegación por el caño, ya que a la altura de la pasarela indican que no hay más de dos metros de fondo.

Desde el club advierten que la diferencia con respecto al Puente Zuazo es que éste en la bajamar tiene cinco metros de profundidad y, sin embargo, donde va la pasarela del nuevo proyecto apenas hay dos metros de agua. De esta forma, debido a los movimientos del fango se quedará ciego e impedirá la navegación.

"Si esto no se corrige, se limitaría el desarrollo turístico y deportivo de las actividades en toda esta zona, que es precisamente uno de los principales objetivos por los que trabajamos en esta parte de la ciudad·, ha apuntado la regidora, que ha dejado claro que "no podemos poner trabas o impedimentos a las empresas turísticas existentes ya en la localidad, o a las que se puedan instalar en el futuro y que apuesten por esta actividad".

En el escrito enviado a la Junta, el Ayuntamiento recuerda precisamente que se está trabajando, de la mano de los clubes de la ciudad, para impulsar el turismo náutico desde el punto de vista deportivo y recreativo, lo que sin duda contribuirá al cambio de modelo productivo y al desarrollo económico de San Fernando.

"Esta es una apuesta fundamental y una de las principales vías de proyección de nuestra ciudad, una isla ubicada en el ámbito del Dominio Público Marítimo Terrestre y del Parque Natural Bahía de Cádiz, que sigue avanzando y dando pasos en la integración con su entorno y para fomentar los valores naturales de esta cercanía, como lo demuestra la estrategia global de ciudad que se está promoviendo a través de los fondos europeos de la Edusi y que va a permitir recuperar la parte este de la localidad", ha insistido Cavada, tal como se recoge también en la comunicación al gobierno andaluz.

Por todo lo anterior, y una vez dado traslado de la información, el Ayuntamiento confía en que se comprueba el proyecto desde el punto de vista técnico y que, en caso de confirmarse esta limitación, pueda modificarse el proyecto evitando el posible perjuicio. Del mismo modo, se ha solicitado que en todo caso se informe al Consistorio de la comprobación solicitada.

Hay que recordar que la vía ciclopeatonal entre San Fernando y Chiclana recorrerá 5,4 kilómetros y unirá ambas ciudades a través de un recorrido de interpretación paisajística por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El sendero comenzará por el puente de la Vaera en San Fernando y finalizará en el recinto ferial de Chiclana. Discurrirá íntegramente dentro del ecosistema de caños mareales de la Bahía de Cádiz, dentro del ámbito de mayor concentración de salinas de Andalucía.

La actuación, que será desarrollada por Tragsa y que tiene un plazo de ejecución de 16 meses con una interrupción de 3,5 meses, justo ahora entre abril y julio de 2021 para respetar el periodo de reproducción de las aves, incluye la intervención en caminos existentes y el acondicionamiento de las vueltas de afuera de las salinas. Además, se construirán cuatro pasarelas para salvar los cruces sobre los caños fluviales. Precisamente, la pasarela de mayor longitud será la que atraviesa el Caño de Sancti Petri, con 199 metros.