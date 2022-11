El PP afea a Cavada una vez más la ausencia de la bandera de España en el Ayuntamiento de San Fernando

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha reclamado a la alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, "que no demore más la colocación de la bandera de España en el Ayuntamiento de la localidad".

El concejal popular Joaquín Rodríguez Balestra ha recordado que el de San Fernando "es el único de la provincia que incumple la ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de las banderas en los edificios públicos".

Desde el PP, apunta, "llevamos desde que el Ayuntamiento reabrió sus puertas, allá por marzo de 2021, reclamando a Cavada que las banderas de España, Andalucía, Europa y la de nuestra ciudad, estén izadas en el primer edificio de San Fernando".

"No obstante, y pese a la insistencia del PP, la alcaldesa del PSOE continúa resistiéndose a asumir ya no solo la legalidad, sino el deseo manifiesto de los isleños de ver en su Ayuntamiento una muestra de cariño y respeto a aquello que nos une y representa a todos, como son nuestras banderas", expone en un comunicado.

Recuerda el PP que existe numerosa jurisprudencia que subraya que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar un lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado".

Además, especifica, el uso de la enseña debe ser "diaria" en estos edificios, "como manifestación, frente a los ciudadanos, del contenido que simboliza y representa".

Igualmente, la Constitución también reconoce las banderas propias de las comunidades autónomas y señala que estas "imperativamente, se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales".

Rodríguez Balestra pone especial énfasis en que, desde la entrada en vigor de la Ley 39/1981 del 29 de octubre se impone la obligación de que la bandera de España, "sola o acompañada de otras", ondee diariamente en los edificios públicos.

Además, recuerda el edil, el gobierno debe contar ya con el soporte de 15.000 euros que se ha adquirido para izar las banderas en el exterior del Palacio Consistorial, al nivel de la plaza del Rey, como expone el decreto de compra del citado pedestal.

El edil del PP abunda en ese escrito advirtiendo de los argumentos, cuando menos calificados de "curiosos" que exhibe el gobierno de Cavada para justificar, de un lado, la tardanza en colocar las banderas y, de otro, el por qué se hará a ras de suelo y no en la fachada del edificio y con una plataforma móvil "para poder utilizarlo en los momentos necesarios y su posterior desmontaje y almacenaje en los momentos que no se le dé uso".

Según se deprende del citado escrito, firmado por el concejal de Presidencia, que las banderas no ondeen en el lugar que durante décadas han ocupado en la fachada del Ayuntamiento es debido a que no se aseguraba que "pudieran asumir el empuje del viento sobre las banderas y sus mástiles", lo que podría originar "un daño patrimonial" y "un riesgo hacia el exterior en caso de caída".

"Lo primero, es recordar a Patricia Cavada que los símbolos nacionales no pueden ser utilizados a su antojo, no puede exhibirlos y retirarlos cuando quiera, puesto que son tan importantes que están protegidos por una ley específica. Por tanto, podría haberse ahorrado el comprar un soporte desmontable. Y segundo -continúa el concejal del PP- para llevar a cabo sus intenciones, al menos le reclamamos valentía y no argumentos tan pobres como los que expone para no colocar la bandera de España en la fachada del Ayuntamiento, junto a su despacho. Decir que una bandera no soporta el viento es una forma poco refinada de tomarle el pelo a la ciudadanía".

Joaquín Rodríguez Balestra reclamó también que se diera a conocer las actividades organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar el recientemente declarado en Andalucía como Día de la Bandera. "¿Hay algún acto preparado o volverá a saltarse una efeméride que no le interesa?", señala en alusión al 4-D.

Al respecto, el edil del PP ha vuelto a reclamar la celebración en San Fernando del Día de la Constitución, "una festividad que perdió toda su trascendencia desde que Cavada llegó en 2015 a la alcaldía de la ciudad", afirma.

"Lamentamos que el gobierno de Patricia Cavada haya quebrado la histórica celebración del 6 de Diciembre en los siete últimos años. Esa actitud de obviar la importancia de la Constitución Española dice muy poco de la importancia que el PSOE da dan a la principal norma de convivencia de todos los españoles, incluidos los isleños".

Para el PP, la ausencia de actos oficiales por este motivo ello cobra "una especial gravedad" al tratarse San Fernando de la única ciudad española que cuenta con el título de 'Constitucional', tal y como recoge su propio escudo.