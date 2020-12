La Navidad de 2020 en San Fernando: ¿Qué actividades pueden disfrutar niños y mayores a pesar del covid-19?

San Fernando va a vivir una Navidad 2020 atípica, marcada por las restricciones ante la pandemia del covid-19 y con la esperanza de que llegadas los días de fiestas los mayores pueden estar acompañados por sus familias, "pero hay que respetar las normas, la vida de nuestras seres queridos en los más preciado". La alcaldesa, Patricia Cavada, ha presentado una programación que busca conjugar la apuesta por el comercio y la hostelería local, con las relaciones familiares y con actividades controladas con los protocolos covid-19. Por eso habrá citas previa, ajuste de aforos y apoyo de la tecnologías en las actividades previstas.

La presentación se ha producido en las escaleras imperiales del Ayuntamiento que estará abierto esas navidades para recibir a mayores y pequeños. Ellos son los principales protagonistas de esta fiesta: a las propuestas para los niños habituales en esta campaña se suman otras acciones con las que se quiere poner el foco en las personas mayores, "el colectivo que peor lo ha pasado", en palabras de la regidora.

Se refería a quienes residen en centros sociosanitarios que en las dos olas de la pandemia se han visto afectados, en la primera la residencia de Cruz Roja y en esta segunda las residencias de Vitalia y San José, que han caído enfermos o han sufrido las restricciones de visitas. Pero también a quienes han pasado los estados de alarma, los confinamiento y en definitiva el alejamiento de sus familias en sus casas. Por eso, los mayores están en el centro del cartel de Navidad y del anuncio elaborado para las fiestas de este año.

La programación incluye actividades y encuentros telemáticos para niños y mayores, que se adaptan a la situación pero también a las normas que fijen las autoridades sanitarias para estos días, por lo que podrían sufrir algunas alteraciones.

Los Reyes Magos, en residencias

Aunque no podrán acudir como otros años a las instalaciones que atienden a personas mayores y dependientes, se ha previsto que estos encuentros sean a través de videollamadas. "Sabemos la ilusión que despierta en estas personas las visitas de sus Majestades", reconoce la alcaldesa.

Estos centros asistenciales, pero también los centros de salud y las barriadas donde hay gente que ha vivido y sigue viviendo la pandemia confinados contarán con una de las estrellas de luces y decoración que suelen colocarse con los exornos navideños, para recordar que son espacios "con personas que hay que proteger".

Los mayores también serán protagonistas de los microrrelatos que se ha pedido a escritores de la ciudad y de los dibujos y fotos que los menores podrán enviar y que se exhibirán en la pantalla del centro de congresos y por las redes sociales

El reloj de adviento

Se ha vuelto a instalar en la Alameda un decorado de Adviento, esta vez un reloj y no un calendario como en otras ocasiones. No será la única diferencia con otras campañas porque en esta ocasión la salida de los elfos para saludar a los niños no tendrá un horario fijado, sino que será aleatorio para evitar aglomeraciones. Así que atentos porque en cualquier momento desde ayer 1 de diciembre y hasta el 24 de este mes los elfos podrán estar sueltos por las inmediaciones de Moreno de Guerra, en la calle Real, para deleite de los pequeños.

Alumbrado sin acto oficial

Para el 4 de diciembre a las 18.00 horas está previsto que se inaugure el alumbrado navideño, aunque este año no contará con invitado de honor, con público y ni siquiera con una cita oficial para evitar aglomeraciones. Hay que recordar que en años anteriores este evento ha conseguido reuniones a numerosos ciudadanos que en familia o grupos de amigos disfrutaban del pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Papá Noel saluda desde su casa en Laponia

En esta ocasión Papá Noel no trasladará su casa a la Plaza de la Iglesia como en los últimos años, ya que ha preferido realizar sus viajes por el mundo para dejar los regalos en el último momento y así evitar que los niños tengan que hacer colas y se junten mucho para verlo. Sin embargo, los isleños tendrán ocasión de contactar con él a distancia gracias a las nuevas tecnologías.

Las familias tendrán que solicitar cita previa para poder acceder al Ayuntamiento donde podrán ver a Papá Noel en la pantalla que se colocará en estas dependencias. A partir de mañana los interesados pueden solicitar fecha y hora en agendaevento.es/san-fernando. Podrá verse jueves, viernes, sábado y domingo en horario de 9.30 a 17.30 horas una vez comiencen las fiesta escolares, o el resto de los días de la semana mientras haya clase en horario de tarde.

Solidaridad con Reyes Magos y Ningún niño sin juguetes

El 11 de diciembre está prevista la celebración de un Gran Maratón Radiofónico a beneficio de la campaña Ningún niño sin juguete, en el que intervendrán personalidades, empresas y ciudadanos. No se abandona la recogida masiva de regalos, "aunque sabemos que las asociaciones están también haciendo recogidas", señala Cavada, y el 12 de diciembre se colocarán dos bateas en el centro de congresos y la Plaza del Carmen para recolectar estas muestras solidarias. "Dividimos espacios para evitar aglomeraciones", deja claro la regidora.

El Heraldo hará su trabajo

El Heraldo Real hará acto de presencia, esta vez de manera singular, a partir del 26 de diciembre para recoger la carta con las peticiones a los Reyes Magos de los más pequeños. Aprovechará los medios instalados para conectar con Papá Noel en el Ayuntamiento para poder saludar a los más pequeños aunque sea en la distancia y en una pantalla. Para ello también hay que solicitar cita previa.

Visitas paralelas a las Casas Consistoriales

La apertura para estas fiestas del Ayuntamiento isleño se puede aprovechar para conocer o ver una parte de este histórico edificio. Los adultos podrán contemplar tanto la decoración de la fachada, como los adornos interiores situados en las escaleras imperiales -de lo que se ha encargado la empresa isleña Imaginarte- e incluso asomarse al balcón del antiguo salón de plenos. Tendrán que pedir para ello también cita previa.

Dos lugares para ver a los Reyes Magos

Las estancias de los Reyes Magos en el Castillo de San Romualdo contarán con la presencia de sus Majestades los días 30 de diciembre, 2,3 y 4 de enero. Pero la oportunidad de ver a estos personajes tan especiales, el Heraldo Real y la Estrella de Oriente, será doble, porque en la Escuela de San José se abrirá una fábrica de juguetes que contará también con su presencia. Habrá que solicitar cita previa, y el gobierno está a la espera de informar cómo podrá hacerse. "Hay que recordar que este año 40 personas van a dedicar su tiempo a encarnar a estas figuras mágicas", destaca Patricia Cavada.

Estos espacios decorados para la ocasión podrán visitarse previamente a estas jornadas, a partir del 26 de diciembre, en grupos reducidos para respetar las distancias de seguridad por el coronavirus y el aforo permitido.

Un día 5 de enero especial

Aunque este año no habrá cabalgata como tradicionalmente, los niños isleños podrán ver a sus Majestades y acompañantes en distintos lugares de la ciudad que recorrerán en autobús descapotable para que los pequeños y mayores puedan saludarlos desde sus casas o a pie de calle. "Podrán verlos pasar en diversos recorridos" por San Fernando, ha detallado la alcaldesa.

Antes, su llegada será anunciada por el paso del helicóptero en el que un año más harán acto de presencia Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque esta vez no habrá recibimiento como otros años en el estadio de Bahía Sur.