Navidad en San Fernando: La decoración del Ayuntamiento, la gran novedad

Todavía no se ha decidido una fecha para encender las luces de Navidad en La Isla. En condiciones normales, el pistoletazo de salida de las fiestas se hubiese dado en torno a este fin de semana, que ha sido lo habitual en los últimos años. Pero tras la prórroga de las restricciones para frenar la pandemia que la Junta anunció el pasado domingo, el Ayuntamiento sopesa todavía qué hacer al respecto. Sin que la inmensa mayoría de los comercios pueda abrir más allá de las 18.00 horas la cosa cambia bastante. Así que no se descarta incluso esperar a que pase el puente de diciembre. La decisión no se ha tomado aún.

Aunque la cuenta atrás para la Navidad más atípica ha comenzado ya. De eso no hay duda. Mañana está previsto que se presenten a los 40 Reyes Magos que este año se encargarán de encarnar a Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente y el Heraldo Real. En la alameda Moreno de Guerra se ha vuelto a instalar el calendario de adviento que el año regalaba una historia cada tarde a los niños de mano de un cuentacuentos para ir contando los días que faltaban para la fiesta. En la fachada del Ayuntamiento han comenzado ya los trabajos para una decoración especial que lucirá por primera vez este año. Y en la plaza del Rey se va a colocar un gigantesco árbol de Navidad, como viene siendo habitual en los últimos años. Aunque este año será distinto: será un abeto de apariencia natural iluminado.

Tanto la decoración del Ayuntamiento como el nuevo árbol de Navidad se presentan como las dos grandes novedades de la fiesta, una apuesta que intenta realzar el valor del Consistorio tras las obras de rehabilitación y convertir este espacio en uno de los elementos centrales de la fiesta.

Además, la iluminación no solo será exterior sino interior y una parte del edificio podrá ser visitada con cita previa. Ayer, la alcaldesa, Patricia Cavada, ofreció a través de un comunicado algunos detalles de esta novedad de las fiestas.

En concreto, las zonas del edificio que serán decoradas son la fachada principal que da a la plaza del Rey y la zona de la escalera principal. Así, la decoración del balcón principal estará compuesta por una cenefa de verdes naturales, integrada por hojas de novely y tuya, cubiertas con guirnaldas de bombillas led. A esta decoración se le añadirán flores de pascua y ramas de berries.

Los balcones colindantes al principal, tres a cada lado, irán exornados en el centro con una corona navideña de 80 centímetros de diámetro con luz led. Y los arcos de entrada al vestíbulo irán decorados con verdes naturales: novely y tuya, flores de pascua y berries cubiertos con guirnaldas de bombilla led, redondeando y dándole la forma del arco y escoltando cada columna, bajo la ménsula de los leones, un cascanueces "para darle un toque de color y elegancia a las entradas principales de la Casa Capitular".

La balaustrada y los pasamanos de la escalera principal se decorarán con guirnaldas artificiales verdes con luz led y se añadirán flores de pascua y ramas de berries. En las columnas de las escaleras se colocarán dos centros florales navideños en copas. Por último, a ambos lados del rellano de la escalera se colocarán dos ciervos hechos con resina de color oro, colocándose junto a los mismos un árbol de Navidad decorado para embellecer la subida de la escalera.

Además, de estos trabajos de decoración del edificio del Ayuntamiento, ya han comenzado los trabajos de montaje de la sonorización navideña en las principales calles comerciales. La sonorización consistirá en altavoces de 150 watios, con un mínimo de 40 puntos de sonido. Las calles que contarán con sonido navideño son las siguientes: calle Real, Colón, Rosario, y calle Real, en el tramo comprendido entre Plaza de la Iglesia y Plaza del Carmen.

También contarán con sonorización navideña la avenida León Herrero, desde la rotonda de Hornos Púnicos hasta su intersección con la calle Wenceslao Benítez.