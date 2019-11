Más de 700.000 puntos de luz se han encendido esta tarde en un centro completamente repleto de gente a los sones del clásico All I want for Christmas y con una madrina muy especial: la joven cantante isleña Julia Medina, que saltó a la fama tras su paso por OT 2018 y que, tras llegar a la final del célebre talent show, acaba de sacar al mercado su primer trabajo discográfico, No dejo de bailar.

La artista ha confesado a la par su entusiasmo por La Isla y por las fechas navideñas, ha regalado autógrafos, selfies y sonrisas entre un público que la ha aplaudido y acogido con cariño en este minuto uno de una nueva Navidad en el que ha compartido protagonismo con las vistosas luces y, sobre todo, con el gigantesco árbol de la plaza del Rey que en los últimos años se ha convertido en santo y seña de la fiesta.

Julia Medina, acompañada de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la concejala de Fiestas, Mar Suárez, ha sido la encargada de darle al interruptor que ha encendido el alumbrado extraordinario que ya ilumina la Navidad en La Isla.

Lo ha hecho –previa cuenta atrás coreada por los numerosos asistentes– en la céntrica plaza del Rey, "la plaza que nos une a todos", como ha apuntado también la alcaldesa unos minutos antes. Y a los pies de ese árbol en torno al que orbitarán las fiestas, compras y encuentros que aguardan a los isleños en las semanas que se avecinan.

El presupuesto del alumbrado de la Navidad supera este año los 240.000 euros

En este acto que ha coincidido con el animado Black Friday y que cada año gana en popularidad se ha respirado entusiasmo y expectación ante el comienzo de las fechas más entrañables del año. Aunque lo mejor, sin duda alguna, ha sido el numeroso público que se ha dado cita en la plaza del Rey, en las calles Real, Rosario, San Rafael, Las Cortes... El centro entero ha mostrado su mejor cara al ofrecer una envidiable y multitudinaria imagen de gente que paseaba para descubrir el alumbrado navideño que este año decora las calles.

En el acto han participado también alumnos del Conservatorio Elemental de Música Chelista Ruiz Casaux, que desde media hora antes del acto han contribuido a ambientar el centro interpretando varias piezas, entre ellos, clásicos villancicos.

Con un presupuesto de 240.112,40 euros, el alumbrado navideño con el que este año cuenta San Fernando para animar las fiestas que se avecinan consta en total de 728.424 puntos de luz, de los que el 90% –apunta el Ayuntamiento insistiendo en la sostenibilidad y el ahorro energético– son luces led.

Tan solo el gigantesco árbol navideño que se ha instalado en la plaza del Rey siguiendo la costumbre de los últimos años –y que tiene más de 20 metros de altura– está formado por más de 70.000 luces led.

El alumbrado navideño que ha instalado el Ayuntamiento repite de nuevo el formato de los últimos años, así que este año no hay lugar para muchas sorpresas.

En la calle Real, las catenarias del tranvía obligan a la sobriedad y las luces se reparten entre los motivos navideños que cuelgan de las farolas y las luces led que decoran los árboles, a los que se suman tres almendros ubicados estratégicamente.

En Rosario, San Rafael y las calles del entorno se aboga por exornos con motivos vegetales –más comedidos que otros años– a los que se suman las figuras navideñas colocadas en algunas rotondas y puntos clave de la ciudad, los letreros de 'Feliz Navidad' que se reparten por distintas zonas y la iluminación que se extiende por otras zonas de la ciudad especialmente transitadas, como la avenida León Herrero.

Entre las novedades navideñas que el Ayuntamiento incorpora este año a la fiesta se incluye un particular calendario de adviento emplazado en la alameda Moreno de Guerra que restará los días que faltan para Navidad cada tarde a partir de las 19.30 horas con un cuentacuentos que se encontrará con el público infantil a los pies de una casa de cuentos que se ha instalado en este espacio. Empezará este domingo, día 1 de diciembre.

También ayer empezó a funcionar la pista de hielo que ha vuelto este año a la plaza del Rey y el tiovivo de la plaza de la Iglesia. Queda, como apuntó la alcaldesa, la casa de Papá Noel y la estancia de los Reyes Magos, que abrirán cuando se acercen las fechas de Navidad y las vísperas del 6 de enero.