Moreno Fraile recibe del PP de San Fernando el reconocimiento por su trayectoria en la prensa local

José Moreno Fraile ha recogido hoy el reconocimiento que el Partido Popular de San Fernando concede a los profesionales de la prensa local con motivo del aniversario del Decreto de la Libertad de Imprenta, germen de la actual libertad de expresión, promulgado en 1810 en la localidad.

"Este acto lo iniciamos en 2015 porque el gobierno municipal eliminó entonces el acto oficial de la ciudad de la entrega del premio a la Libertad de Prensa y creíamos que era necesario reivindicar que el acto volviera y que San Fernando tiene derecho a dar este premio porque este decreto de promulgó aquí", ha recordado el presidente local de los populares, José Loaiza, en esta cita a la que han acudido representantes de los medios de comunicación locales. También ha estado presente el fotógrafo Enrique Rioja, que recibió esta distinción en 2017.

"Cada año hacemos este humilde pero sincero acto de reconocimiento a los profesionales de la comunicación de nuestra ciudad. No solo se entrega a periodistas sino a personas vinculadas a los medios que divulga muchos asuntos de San Fernando", ha detallado Loaiza.

La concejala María José de Alba ha sido la encargada de aportar algunos detalles de la trayectoria de Moreno Fraile, "isleño de pro, no solo por su forma de ser sino de nacimiento". Funcionario del Ayuntamiento, es conocido como un "cofrade de pro". "Si te coge por la calle para decirte que algo no funciona, que algo no está bien, siempre tiene una solución, que eso le distingue", ha apuntado.

Sentir Cofrade, San Fernando Información, Diario de Cádiz o Radio La Isla son algunos de los medios desde los que ha informado de la vida cofrade de la ciudad. "Ninguna cofradía o medio que le haya solicitado que colabore en algún acto puede decir que le ha dicho no, para llevar la Semana Santa de La Isla por bandera", ha destacado De Alba. Moreno Fraile continúa al frente de su programa radiofónico Pasión.

El homenajeado ha tomado la palabra para agradecer el gesto del PP y a quienes forjaron su trayectoria profesional en los distintos medios (José Carlos Fernández Moreno, Enrique Montiel, Antonio Rivera, Fina Gimeno, Antonio Bouza, Jesús Perulero, Pedro Curiel y Antonio García). Pero además Pepe Moreno Fraile ha reivindicado la necesidad de que desde el Ayuntamiento de San Fernando "tenga en cuenta a sus hijos", en una alusión a la importancia del reconocimiento de numerosas personalidades de la ciudad tanto en vida como ya fallecidas. Así se ha referido a José Carlos Fernández Moreno, Juan Mariano Jiménez Zayas, Teresa de Benito, Francisco Ruiz Brenes, Superpaco; o José Rivera Tordera. "Es injusto que una sociedad no reconozca a su gente. Ese inmovilismo se pagará", ha insistido.