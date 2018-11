Loaiza pide una asamblea abierta tras la suspensión del Consejo de Participación

En plena crisis desatada por la irrupción de la tasa por el tratamiento de residuos en plena campaña electoral para las autonómicas, la suspensión por parte del gobierno municipal de Patricia Cavada de la reunión del Consejo de Participación Ciudadana que estaba previsto celebrarse mañana se ha interpretado por parte del PP como una maniobra política para evitar dar explicaciones a la ciudadanía.

Así que su portavoz y candidato a las municipales, José Loaiza, ha atacado la decisión "unaliteral" de la regidora socialista, que se ha justificado la suspensión de la reunión en su incompatibilidad con la campaña electoral ya que iba a asistir el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández

Loaiza se hace eco de lo que hoy adelante este periódico para recordar que el orden del día del citado Consejo incluía la dación de explicaciones por parte del gobierno municipal sobre la situación del tranvía, del centro de salud de Camposoto o acerca de la nueva tasa consorcial por el tratamiento de residos. De ahí que el PP haya pedido una asambea abierta a todos los isleños "donde la ciudadania pueda conocer de primera mano, por boca de sus gobernantes, qué es lo que está pasando con estos temas cruciales para el futuro de San Fernando".

"Cabada ha suspendido esta reunión por una simple cuestión y es que no tiene respuesta para los problemas que afectan a nuestra ciudad. La Junta de Andalucía no tiene intención de solucionar el problema del centro de salud de Camposoto ni sabe que va a hacer con el tranvía. La alcaldesa tendría que ser valiente y hablar claro a los vecinos. El delegado de Fomento sí puede reunirse con vecinos y asociaciones en Cádiz, pero no aquí en San Fernando, como hizo hace un par de días. En Cádiz sí pueden dar explicaciones, pero en La Isla, no. Lo único que han pretendido es acallar bocas", ha dicho el presidente de los populares.