La Justicia tumba el confinamiento forzoso de los estudiantes de San Fernando aislados en Mallorca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma no ratifica el confinamiento forzoso de los estudiantes aislados en Mallorca en el hotel Palma Bellver, tal y como solicitó ayer la Fiscalía. En concreto no avala que se mantenga el aislamiento de jóvenes que han dado negativo en las pruebas de covid-19 o a las que no se les ha practicado la prueba. Eso supone que el grupo de San Fernando que permanecen en este alojamiento desde el domingo podrán salir y volver a sus casas.

La jueza toma esta decisión señalando que el gobierno balear no ha acreditado que estas personas hayan tenido contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el macrobrote detectado, por lo que considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental. La jueza sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus.

Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.